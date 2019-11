AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Kendi hadsizliklerini ortaya koydular"

22.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:11

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Meclis Genel Kurulu'ndaki bir tartışma sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik ifadesine ilişkin, "Bu kadına haddini bildirin' diyerek, aslında kendi hadsizliklerini, kendi densizliklerini, kendi seviyesizliklerini bir kere daha milletin önünde ortaya koydular." dedi.

Kurtulmuş, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferansta yaptığı konuşmada, siyasetin esasının iddia, irade ve ahlak olduğunu belirterek, "Günlük hayatın içerisinde siyaset, hele Türkiye'de her gün gündemi değişen, her gün farklı konuların gündeme geldiği, hele Türkiye'nin son dönemde karşılaştığı sıkıntıları, sorunları göz önünde bulundurursanız birtakım küresel ve bölgesel sorunlarla boğuştuğumuz son derece sıcak ve son derece hızlı gelişen bir yapıya sahiptir. Siyasetin içerisinde tabii ki günlük hayatın işlerini, siyasetin gereklerini sonuna kadar yerine getireceğiz. Sahada var olacağız. 'Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye'nin bir işareti olduğu için Ordu'nun her yerinde başarılı olacağız, her yerinde güçlü olacağız." ifadesini kullandı.

Birinci ideal ve iddialarının güçlü büyük Türkiye'yi kurmak olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Her alanda güçlü, ekonomisiyle, siyasetiyle, demokrasisiyle bütün alanlardaki birikimiyle güçlü bir Türkiye. Ele güne muhtaç değil, 3-5 kuruş için başkasının önünde el açıp yalvaran bir Türkiye değil, kendi ihtiyaçlarını dışarıdan temin etmek için gayret eden bir Türkiye değil, kendi ayakları üstünde duran bir Türkiye. Devletle milletin yan yana durduğu, devletle milletinin iç içe durduğu, devlet millet kaynaşmasının en güzel şekilde sağlandığı Türkiye. İşte bu idealde hep taşımış olan bir siyasi kadro olarak bugün de güçlü Türkiye ideali, büyük Türkiye ideali etrafında kararlılıkla devam ediyoruz ve sizin vazifeniz çok daha güçlü, çok daha büyük bir Türkiye ortaya koymaktır."

Kurtulmuş, her konuda çok mesafeler alındığını belirterek, "Önceden millete tepeden bakan o Cumhuriyet Halk Fırkası, o terakki zihniyetinin artık çok gerilerde kaldığı, millet tarafından bir şekilde yüzüne bakılmadığı noktalara geldik. Ancak üzülerek ifade ediyorum, iki gün evvel Türkiye Büyük Millet Meclisinde Grup Başkanvekilimize 'şu kadına haddini bildirin' çıkışını yapan CHP'nin sözcüsü, aslında devletle millet arasındaki ayrışmanın bir şekilde adresi olan Cumhuriyet Halk Fırkası görüşünün, anlayışının ne acı bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

"Bu sözü hatırlıyoruz"

Merve Kavakçı'nın Mecliste yaşadıklarını hatırlatan Kurtulmuş, "Bu sözü hatırlıyoruz. 28 Şubat'ın o karanlık günlerini milletin çocuklarına karşı, başka bir şey demiyor, 'şu kadını susturun, şu kadın otursun, yerine geçsin, başkası konuşsun' diyebilir ama ne diyor? 'Haddini bildirin'. Aynen 28 Şubat'ta, o zaman ben Fazilet Partisi İl Başkanıydım. İstanbul'dan 80 bin oyla seçilen Merve Kavakçı Hanımefendi Meclise geldiğinde nasıl 'dışarı, dışarı' diye tempo tuttular ve o zaman merhum Başbakan kalkarak, 'şu kadına haddini bildirin' diye nasıl konuştuysa, aynı şeyi söylüyorlar." dedi.

Numan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Had bildirmek lafı, bir yerde Türkiye'de bu mütegallibe siyaset anlayışının şifresi olan cümlelerden biridir. Çünkü Anadolu insanı, onlar birinci sınıf insanlar olmadığı için Türkiye'yi yönetmeye layık değildir, onların zihniyetine göre. Türkiye'yi yönetecek olanlar Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ya da İttihat Terakki'nin devamı olan ya da onlardır. Bunlar ise geri hizmetlerde bulunacak halk kitleleridir. Onun için 'haddini bildirin' demişlerdi 20 sene evvel. Çok değiştiler zannettik. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyetine sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde özelikle son seçimlerde geniş halk kesimleriyle barıştığını zannettik. Ama zihin dünyalarındaki o birikimi ortaya koydular. 'Bu kadına haddini bildirin' diyerek, aslında kendi hadsizliklerini, kendi densizliklerini, kendi seviyesizliklerini bir kere daha milletin önünde ortaya koydular. Yazıklar olsun, ayıp olsun, bunu şiddetle kınıyoruz."

NATO'nun yeni bir karar aldığını vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Dün bir haber vardı, NATO yeni bir karar aldı. Dedi ki NATO, bundan sonra NATO'nun uzay kuvvetleri de olacak. Yani, beyler dünyayı silahlandırdıkları yetmediği gibi bundan sonra uzaya da hakim olmaya çalışacaklar. Şu anda uzayda sadece yörüngesinde dolaşan binlerce uydu var. Hani 'çevre kirliliği' diyoruz ya, televizyonlarda görüyorsunuz. Plastikler ve çöpler dünyayı kötü kullandığımız için denizler zehir haline geldi artık ama bir düşünün önümüzdeki on yıllarda Allah muhafaza uzaydaki bu uyduların yörüngesinden çıkmaya başlaması ile uzay bir çöplük haline gelecek. Halbuki Cenab-ı Allah 7,5 milyar insana yeryüzünü ve kainatı emrine amade kıldı. Emanete sağlam sahip çıkmak, dünyaya ve evrene sağlam sahip çıkmak demektir."

Konferansa AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergun Taşcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, partililer ve çok sayıda genç katıldı.

Kaynak: AA

