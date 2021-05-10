AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "İsrail derhal durdurulmalıdır"
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "İsrail derhal durdurulmalıdır"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'İsrail derhal durdurulmalıdır'
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, uluslararası kuruluşların harekete geçerek İsrail'in vahşetini durdurması gerektiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, uluslararası kuruluşların harekete geçerek İsrail'in vahşetini durdurması gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Terör devleti İsrail sadece Mescid-i Aksa'yı işgal etmiyor bütün insanlığı da katlediyor. Sessiz kalarak bu alçaklığı seyreden uluslararası camiaya yazıklar olsun. Artık söz bitmiştir! İsrail derhal durdurulmalıdır! Uluslararası kuruluşlar harekete geçip bu vahşeti durdurmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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