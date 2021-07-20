AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Irak'taki bombalı saldırıyı kınadı
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Irak'taki bombalı saldırıyı kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Irak'taki bombalı saldırıyı kınadı
Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Irak'ta masum insanların kanına giren insanlık düşmanı teröristleri ve arkasındaki güçleri nefretle kınadığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Irak'ta masum insanların kanına giren insanlık düşmanı teröristleri ve arkasındaki güçleri nefretle kınadığını bildirdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerindeki bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Kurtulmuş, "Yeter artık, masum Irak halkının terör çetelerinden çektiği. Bayram arifesinde masum insanların kanına giren insanlık düşmanı teröristleri ve arkasındaki güçleri nefretle kınıyorum. Kardeş Irak halkının tamamının yanında, silahlı teröristlerin karşındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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