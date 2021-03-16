AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Halepçe katliamında vefat edenleri andı
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Halepçe katliamında vefat edenleri andı

16.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:08
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Halepçe katliamında vefat edenleri andı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Halepçe katliamında yaşamını yitirenleri andı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Halepçe katliamında yaşamını yitirenleri andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1988'deki Halepçe katliamında yaşanan insanlık dramını büyük hüzün ve ibretle hatırladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vahşi saldırıda hayatını kaybeden masumlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kimyasal silahların kullanıldığı bu katliam bize Hama'da, Sabra ve Şatilla'da, Gazze'de yaşadıklarımızı da hatırlatıyor. Vicdanlara sorulacak esas soru, Bereketli Hilal'in gözyaşını nasıl durduracağımızdır. İnsanlık tarihinin kara lekesi Halepçe katliamının ve benzerlerinin bir daha yaşanmaması için bölgemizde kardeşlik bilinciyle barışı yeniden tesis etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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