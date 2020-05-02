AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş gündemi değerlendirdi: (1)
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş gündemi değerlendirdi: (1)

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş gündemi değerlendirdi: (1)
02.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:54

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dolar kurundaki dalgalanmalara ilişkin, "Türkiye, Cumhurbaşkanı seçiminden hemen sonra başlayan kur saldırılarını göğüsleyebilmiş bir ülkedir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dolar kurundaki dalgalanmalara ilişkin, "Türkiye, Cumhurbaşkanı seçiminden hemen sonra başlayan kur saldırılarını göğüsleyebilmiş bir ülkedir. Kurdaki oynamaları inşallah Türkiye tolere edebilecektir, dengeleyebilecektir. Türk ekonomisinin yapısal dengelerini bozabilecek bir nitelik arz etmiyor." dedi.

Kurtulmuş, CNN Türk'te canlı yayınlanan "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Koronavirüs tedbirlerinin hayatlarda değişikliklere yol açtığını, yoğun programları nedeniyle ramazanda ailesiyle birlikte iftar sofralarına oturamazken, bu dönemde birlikte iftar yapabildiklerini dile getiren Kurtulmuş, bu süreçte dayanışmanın, ailenin, yakın çevreyle ilişkilerin öneminin anlaşıldığını, insanoğlunun artık bu değerler üzerine düşünmeye başlayacağını kaydetti.

Kurtulmuş, bu sürecin sonunda yardımlaşma, vefa dayanışma gibi insani değerlerin öneminin anlaşılacağını, insanlığın önemli dersler çıkaracağını söyledi.

Hakan Çelik'in "Önümüzdeki dönemde insanların sağlıklı yaşayabileceği ortamlar, ormanların ve denizlerin korunması, hayvanlarla ve insanlar arasındaki dengenin iyi tutturulması noktasında umutlanılmalı mı?" şeklindeki sorusu üzerine, Kurtulmuş, "Umutlu olmamız için önemli bir terbiye edici olduğunu düşünüyorum bu virüsün, salgının. İnsanın hem kendisiyle hem çevreyle hem dünyayla ilişkisini gözden geçireceğini, daha toplumsal dayanışmaların ortaya çıkabileceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Salgın döneminde kapitalist sistemin eksikliklerinin ortaya çıktığını, gelişmiş ülkelerin bile sağlık konusunda yetersiz kaldığını ifade eden Kurtulmuş, büyük sistemlerin kağıttan kaplanlar olduğunun, New York'un arka sokaklarındaki gariban vatandaşa maske bile dağıtılamadığının görüldüğünü anlattı.

Kurtulmuş, sadece gelişmemiş ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerin de kendi içindeki uçurumların ortaya çıktığını, Amerika'daki büyükşehirlerde beyaz ve siyahilerin yaşadığı mahalleler arasındaki büyük uçurumun görüldüğünü belirterek, sosyal yapısı ve dayanışması, sosyal adaleti olmayan bir ekonomik sistemin uygulandığını vurguladı.

"Türkiye diğer ülkelere göre daha iyi bir mücadele verdi"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin sağlık sisteminde herkesi içerisine alan kapsayıcı olduğu için diğer ülkelere göre koronavirüs salgınında daha iyi bir mücadele verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şehir hastaneleri, sağlıktaki altyapımızın güçlü hale getirilmiş olması, sağlıkta tek bir çatının kurulabilmiş olması, sigortası olmasa bile herkesin bu kapsama alınması ve herkesin aynı seviyede sağlık hizmetine muhatap olması bu işin önemli bir kısmıydı. Geleneksel olarak köklü bir tıp eğitim var. Klinik tecrübesi çok yüksek hekim kadrosuna sahibiz. Sağlık personelimiz de oldukça nitelikli ve tecrübeli. Büyük bir fedakarlık gösterilmesi işin göğüs kabartan, kahramanlık destanları yazılan bir safhasıdır. Altyapı ve insan gücü birleşince ortaya fevkalade ciddi bir mücadele ortaya çıktı. Biz tıbbi anlamda diğer ülkelerden çok erken tedbir aldık. Bilim kurulu oluşturuldu. İlmi verilere sonuna kadar riayet edildi. Bunlar bir araya gelince ortaya güzel bir mücadele çıktı."

Tedbirleri almaktan vazgeçilmemesi uyarısı yapan Kurtulmuş, ekonomik bakımdan da önceki dönemlerdeki kırılganlıklarını azaltmış bir şekilde bu sürece girildiğini, üretim altyapısının çok ciddi şekilde güçlendirildiğini, böyle bir kriz ortamında bile 15 günde firmaların bir araya gelerek ventilatör ürettiğini söyledi.

Kurtulmuş, ekonomide tezgahı dağıttırmadan her türlü tedbirlerin ilk andan itibaren alındığını ifade ederek, "Tabi biraz etkileneceğiz. Diğer ülkelerle kıyaslanmayacak kadar iyi bir noktadayız. Etkilenen şirketlerimiz var, inşallah orta vadede bu süreci atlatacaklar." dedi.

Yoksul kitleye destek amacıyla 1000 liralık destek verilecek yaklaşık 5,5 milyon ailenin 4,4 milyonuna ulaşıldığını anlatan Kurtulmuş, "Vatandaşların hem sağlık hem ekonomi hem ülkenin yarınları bakımından güven duygusu içerisinde hareket etmesi lazım. Burada da anahtar güvendir. Geçmiş dönemlerde nasıl istikrar meselesini anahtar olarak gördüysek burada da güveni anahtar olarak görmek lazım. Sağlık sistemine, doktorlarımıza, ekonomik yapımıza ve teknolojimize güvenmek ve Türkiye'nin geleceğine güvenmek." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, dolar kurundaki yükselişe ilişkin, şunları kaydetti:

"Olağanüstü bir dönem, dünya ekonomisinde küresel göstergelerde ciddi hareketlenmelerin olduğu bir dönem. Türkiye, Cumhurbaşkanı seçiminden hemen sonra başlayan kur saldırılarını göğüsleyebilmiş bir ülkedir. Kurdaki oynamaları inşallah Türkiye tolere edebilecektir, dengeleyebilecektir. Bunlar geçicidir. Türk ekonomisinin yapısal dengelerini bozabilecek bir nitelik arz etmiyor. Asıl olan bizim üretim yapımızı güçlü tutabilmek, tezgahı dağıttırmamaktır. Dayanıklı tüketim mallarında, tekstilde, bazı hizmet sektörlerinde bir duraklama oldu. Birisinin iş yerini kapatması ekonomik olarak büyük bir kayıptır. İş yerinde üretim kaybına uğraması telafi edilebilir bir kayıptır. Bir geçici dönem olacak, dünyada ciddi bir küçülme, daralma olacak. Türkiye'de yüzde 4,5 civarında bir daralma olacağını düşünüyorum."

Kurtulmuş, bayramdan sonra bir normalleşme sürecine geçileceğini dile getirdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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