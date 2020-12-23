AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa ve Japonya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa ve Japonya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

23.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:46

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabuller, basına kapalı gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa ve Japonya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa ve Japonya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa ve Japonya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa ve Japonya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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