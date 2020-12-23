AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa ve Japonya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti
23.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:46
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabuller, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu