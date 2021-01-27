AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Erzurum Büyüşehir Belediyesini ziyaret etti
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Erzurum Büyüşehir Belediyesini ziyaret etti

27.01.2021 16:56 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:01

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un ziyareti Erzurum Büyüşehir Belediyesi Mehmet Sekmen'in Kurtulmuş'a hediye takdim etmesi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un belediye binasından çıkışı ERZURUM - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erzurum Büyüşehir...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un ziyareti

Erzurum Büyüşehir Belediyesi Mehmet Sekmen'in Kurtulmuş'a hediye takdim etmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un belediye binasından çıkışı ERZURUM - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erzurum Büyüşehir Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Erzurum Büyüşehir Belediyesini ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Erzurum Büyüşehir Belediyesini ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Erzurum Büyüşehir Belediyesini ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Erzurum Büyüşehir Belediyesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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