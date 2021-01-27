AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Erzurum Büyüşehir Belediyesini ziyaret etti
27.01.2021 16:56 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:01
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un ziyareti Erzurum Büyüşehir Belediyesi Mehmet Sekmen'in Kurtulmuş'a hediye takdim etmesi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un belediye binasından çıkışı ERZURUM - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erzurum Büyüşehir...
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un ziyareti
Erzurum Büyüşehir Belediyesi Mehmet Sekmen'in Kurtulmuş'a hediye takdim etmesi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un belediye binasından çıkışı ERZURUM - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erzurum Büyüşehir Belediyesini ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer