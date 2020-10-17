AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ermenistan'ın sivillere saldırısını kınadı
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ermenistan'ın sivillere saldırısını kınadı

17.10.2020 09:35 | Son Güncelleme: 17.10.2020 09:38
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ermenistan'ın sivillere saldırısını kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısını kınadı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısını kınadı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör devleti Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir'deki masum sivilleri hedef alan alçak saldırısını lanetliyorum, kınıyorum. Ermenistan'ın bu kalleşliklerine sessiz kalan uluslararası camiaya rağmen Türkiye olarak her zaman, her şartta Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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