AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine saldırısını kınadı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın, sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırısını kınadı.
13.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:42
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın, sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırısını kınadı.
Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyon ve saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Hain saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan'ı her hal ve şart altında sonuna kadar destekliyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA