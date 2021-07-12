AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Dini mekanlarda hakaret içeren davranışlara asla müsamaha edilmez"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığı kınadıklarını bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığı kınadıklarını bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, "Bizim medeniyetimizde dini mekanlarda hakaret ve alay içeren davranışlara asla müsamaha edilmez. İnsanlığa ve kutsal değerlere saldırı niteliği taşıyan bu provokatif ve çirkin eylemi şiddetle kınıyorum. Hukukun gerekeni süratle yapacağına inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu