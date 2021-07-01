AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Dinar Lavanta Hasat Şenliğinde konuştu
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AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Dinar Lavanta Hasat Şenliğinde konuştu

AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Dinar Lavanta Hasat Şenliğinde konuştu
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Memleketimizin zenginliklerinin çok fazla olduğunu biliyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Memleketimizin zenginliklerinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Her alanda birlikte barış içinde, dostluk, huzur içerisinde daha güçlü, daha büyük bir Türkiye'yi oluşturabilmek için her birimiz bulunduğumuz yerde üzerimize düşen sorumluluk neyse vazifemiz neyse bunu en iyi şekilde yapmaya gayret etmek durumundayız." dedi.

Kurtulmuş, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde katıldığı Lavanta Hasat Şenliğinde, yıllar evvel Avrupa'da lavanta bahçelerini gördüğü zaman ne kadar güzel, görkemli ve insanı cezbeden bir alan diye düşündüğünü söyledi.

Kendi yurdunda da böyle şeyler olmasını istediğini belirten Kurtulmuş, "Şimdi çok şükür Türkiye'de de lavanta ekimi başladı. Bugün öğrendim ki maddi olarak da inşallah bu bölgeye çok ciddi katkıları olacak. Bunların ihraç edilmesi mümkün olacak." dedi.

Burada Dinarelli diye bir markanın üretilmiş olmasının da gerçekten Dinar için bir katkı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bütün Dinarlı hemşehrilerimin bu lavanta meselesine ciddi şekilde sahip çıkacağını düşünüyorum. Memleketimizin zenginliklerinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Her alanda birlikte barış içinde, dostluk, huzur içerisinde daha güçlü, daha büyük bir Türkiye'yi oluşturabilmek için her birimiz bulunduğumuz yerde üzerimize düşen sorumluluk ve vazifemiz neyse bunu en iyi şekilde yapmaya gayret etmek durumundayız. Sanatçılar, mülki idare ve belediye başkanları kendi alanında, esnaf, sanatkar, çiftçi, gencimiz, işçi herkes kendi alanında üzerine düşenin en iyisini yapmaya gayret edecek."

"Gönüllerden gönüle köprü kuracağız"

Kurtulmuş, "Allah'ın bir lütfu olarak bize bahşettiği, ecdadımızın da gelip burayı seçerek yurt tuttuğu bu bölgede ve ülkenin her yerinde birlikte barış içerisinde yaşayacağız. Ele güne muhtaç olmadan, kimseden ürkmeden, korkmadan Türkiye'yi yeniden güçlü büyük Türkiye olarak hedeflerine inşallah ulaştıracağız." diye konuştu.

Her alanda ileriye gidilmesini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Büyük ve güçlü Türkiye sadece ekonomisi güçlü, sadece uluslararasında rekabet edebilecek kabiliyeti olan bir ülke demek değildir. Bütün bunlarla birlikte ekonomisi, savunma sanayisi her alandaki gücüyle birlikte, en büyük gücünün devlet millet kaynaşması ve en büyük gücünün de halkının arasındaki gönül birliği olduğunun bilincinde olan bir Türkiye'yi oluşturacağız. Gönüllerden gönüle köprü kuracağız."

Daha sonra, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu konser verdi. Konuşmaların ardından Kurtulmuş, sanatçılara lavanta çiçeği takdim etti.

AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Dinar Lavanta Hasat Şenliğinde konuştu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Dinar Lavanta Hasat Şenliğinde konuştu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Dinar Lavanta Hasat Şenliğinde konuştu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Dinar Lavanta Hasat Şenliğinde konuştu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Dinar Lavanta Hasat Şenliğinde konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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