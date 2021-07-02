AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; "Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir"
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; "Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; 'Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve yatırımlarından övgüyle bahsederek; "Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve yatırımlarından övgüyle bahsederek; "Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Ahmet Yıldız ile AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan ilk olarak Kurtulmuş'a Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen Yatağan Palası, Denizli Sancağı ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarını anlattı. Genel Başkanvekili Kurtulmuş'u Denizli'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Başkan Zolan, "Sizlerin desteği, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Denizli'mizde şehircilik anlamında 2004'ten bugüne kadar büyük bir mesafe aldık. Önceki dönem Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci Bey ile başlayan yerel yönetim devam ediyor. Ekibimizle, teşkilatımızla hep beraber gayret ediyoruz" dedi.

"Denizli 2004'ten bugüne siyahla beyaz gibi oldu"

Denizli'nin 2004'ten bugüne kadar siyahla beyaz gibi olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Şehrimizin önceki halini çok iyi biliyorsunuz. Denizli'yi nefes alabilen bir şehir haline getirdik. Denizli'nin gidilecek yeşil alanı yoktu, yeşil alanlarla donattık. Kentin alt yapısı 50-60 yıllıktı, çok kötüydü, onları baştan aşağı yeniledik. Spor alanları, kültür merkezleri, gençlik merkezleri hülasa vatandaşımızın arzu ettiği, istediği ihtiyaç duyulan tüm yatırımları gece gündüz çalışarak sizlerin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Emanete sahip çıkma bilinciyle güvene layık olmaya gayret ediyoruz. İnşallah kentimizi, ülkemizi daha ilerde görmek arzusundayız."

"Bizim için hizmetin sınırı yok"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, Denizli'de bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, Başkan Zolan'ı ikinci kez ziyaret ettiğini hatırlattı. Kurtulmuş, "Dün gibi hatırlıyorum. Aradan ne kadar geçti? Yerel seçimler öncesinde aday tanıtım toplantısı için buraya gelmiştik. O günden bu yana Osman Başkanımız halkın verdiği yetkiyi, icazeti en güzel şekilde kullanarak Denizli'ye ekibiyle beraber, milletvekili arkadaşlarımızla, il başkanı arkadaşlarımızla beraber burada güzel bir çalışmayı ortaya koyuyorlar. Ben de bu bölgeyi bilen birisi olarak Denizli'nin yıllar içerisinde nasıl geliştiğini birebir şahit olmuş insanlardan birisiyim. Güzel hizmetler yapıldı ama bizim için hizmetin sınırı yok" dedi.

"Güçlü büyük Türkiye"

"Denizli'ye yakışanı yaptık" sloganına atfen konuşmasını sürdüren Kurtulmuş, şunları söyledi: "Sloganı çok güzel koymuşsunuz. Denizli'ye yakışanı yapmak konusunda işin sonu yok. Eldeki imkanlarla halkın isteklerini, beklentilerini, şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak en güzel projeleri, yatırımları ortaya hep beraber koyacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten yeniden güçlü büyük Türkiye ideali çerçevesinde şehirlerimize de şehirlerimizin kalkınmasına da ayrı bir önem veriyor. Dolayısıyla güçlü büyük Türkiye demek her bir şehrinin de aynı zamanda ekonomik, sosyal, kültürel olarak geliştiği, büyüdüğü, ileriye gittiği bir Türkiye demektir. Denizli, Ege bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir. Anadolu'nun önemli kentlerinden birisidir. Denizli'nin yıllar içerisinde hem yerel yönetimler bakımından hem de sanayileşme alanında ileri gitmiş olduğunu görüyoruz."

Denizli'ye açık çek

Denizli'nin daha önünde gidecek çok yolu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu anlamda hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destek tabiri caizse açık çek. Bütün illerimiz için geçerli olduğu gibi Denizli için de bu açık çeki veriyoruz. Yaptığınız her türlü hayırlı hizmetin, milletin daha ileriye gitmesini sağlayacak faaliyetin yanında sonuna kadar duracağımızı, buna destek olacağımızı bir kere daha buradan ifade ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Zolan, günü anısına AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a hediye takdim etti. - DENİZLİ

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; 'Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir'
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; 'Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir'
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; 'Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir'
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; 'Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir'
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; 'Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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