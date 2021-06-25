AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, çizer ve ressam Tavkul için başsağlığı mesajı yayımladı
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, çizer ve ressam Tavkul için başsağlığı mesajı yayımladı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, çizer ve ressam Tavkul için başsağlığı mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Kültür Sanat

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 58 yaşında hayatını kaybeden çizer ve ressam Şafak Tavkul için başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 58 yaşında hayatını kaybeden çizer ve ressam Şafak Tavkul için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında, "'Biz her türlü rengimizle büyük bir milletiz, 15 Temmuz'da sanatımızla direndik' sözleriyle kalemini ve çizgisini Hak'tan ve Anadolu insanından yana tutan değerli kardeşim, sanatçı Şafak Tavkul'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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