AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burdur'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, cuma günü ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Katarlı öğrenciler sınavsız bir şekilde tıp fakültesine giriyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, cuma günü ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Katarlı öğrenciler sınavsız bir şekilde tıp fakültesine giriyor.' diyerek, bir internet sitesinde yayılan yalan haberi alıp tüm Türkiye'ye yaydığını belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu, bu kadar mı zor? 'Danışmanlarım beni yanıltmış, böyle bir şey yokmuş, özür diliyorum.' demesi için bir haftadır bekliyoruz. Henüz bir özür dileme olmadı." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki toplu açılış töreninde, AK Parti iktidarlarında ilçede önemli yatırımlar yapıldığını, Gölhisar'ın her zaman yatırımlara sahip çıktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini söyledi.

"Büyük bir milletin evlatlarıyız." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Sıradan bir millet değiliz. Çok değil, bundan sadece bir asır evvel bugün 780 bin kilometrekare vatan topraklarımız yaklaşık 4 milyon kilometrekareydi. Kaybettik dünya savaşını ondan evvel bazı şeyler kaybettik de onun için zaten savaşları da kaybettik. Sonra ruhumuzu, kendimizi kaybettik. Sonuçta çok şükür genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti inşallah 2023'te birinci yüzyılını geride bırakmış olacak. Bu anlamda biz bu kadar büyük birikime, kültüre, geçmişine, medeniyetine sahip olan bir ülke olarak en önemli özelliğimizin yüksek hedeflerimiz olması gerektiğini biliyoruz."

Kurtulmuş, yüksek hedeflere ulaşmak için millete hizmet için yola devam edeceklerini söyledi. Gençlerin de büyük hedefleri olması gerektiğini ve bu hedeflere sahip çıkacaklarını ifade eden Kurtulmuş, güçlü bireyler üzerinden güçlü toplumu inşa ederek, adımlar atacaklarını dile getirdi.

"Millet olarak iki büyük hedeften asla sapmayacağız." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Bunlardan birisi, yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurma idealidir. Türkiye sıradan bir ülke olamaz. 'Türkiye'nin şurada burada, Libya'da ne işi var?' diyorlar. Bir asır evvel oralar Türkiye'nin sınırındaydı. Yemen bizim ecdadımızın kontrolünde olan bir yerdi. Balkan coğrafyasının tamamına yakını bizimdi. Bugün paramparça hale getirilmiş olan Irak'ı, Suriye'si, vesairesi buralardaki her yer bizim ecdadımızın adımlarının geçtiği yerlerdi. Türkiye güçlü ve büyük olmak zorundaki tüm bu coğrafyadaki insanlar da rahat etsin."

Türkiye'nin, savunma sanayisinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Kurtulmuş, İHA'ların, SİHA'ların dünya savaş tarihini değiştiren önemli adımlar attığını söyledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de petrol, doğal gaz aradığını ve bunları çıkarmaya başladığını hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in haklarını, hukukunu da koruduğunu bildirdi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin, salgın sürecinde dahi Karabağ'ın, Ermenistan işgalinden kurtarılması için tüm gücüyle mücadele ederek Azerbaycan'a destek olduğunu belirterek, "Böylece tarihi bir zaferin imzası atılmış oldu. Türkiye salgın sürecinde Kuzey Kıbrıs'taki kapalı Maraş bölgesini açarak, Kuzey Kıbrıs halkımızın hakkını, hukukunu, egemenliğini dünyaya ilan eden bir ülke oldu." diye konuştu.

"Güçlü, büyük Türkiye lafla değil, hedeflerle olur"

Yeniden güçlü büyük Türkiye'nin lafla değil, büyük hedeflerle mümkün olacağını dile getiren Kurtulmuş, "Dolayısıyla biz kimsenin bizim bu yürüyüşümüze sağdan soldan söz söylemesine inanın ki kulak açıp onların ne dediğine bakmıyoruz. Türkiye için söyleyecek doğru bir sözü olan herkesi dinlemeye hazırız ama yalanla, dolanla, iftirayla bu yürüyüşün önünü kesmek için çelme takmakla vakit geçirenlerle uğraşacak vaktimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, geçen hafta üniversiteye giriş sınavının yapıldığını anımsatarak şunları ifade etti:

"Cuma günü ana muhalefet partisinin genel başkanı, 'Katarlı öğrenciler sınavsız bir şekilde tıp fakültesine giriyor.' diyerek, bir internet sitesinde yayılan yalan haberi alarak onu tüm Türkiye'ye yaydı. Hepiniz gördünüz, duydunuz. Herkes 'Katarlılar tıp fakültesine imtihansız giriyorlarmış.' diye yalanın peşine takılan çok sayıda insan oldu. Ertesi günü üniversite sınavı var. Öğrencilerin hangi zorluklarla sınava hazırlandıklarını hepimiz biliyoruz. Böyle bir ortamda kimin hakkıdır, kimin haddinedir milyonlarca öğrencimizi ve ailesini rencide edecek? 'Siz çalışın, durun bakalım Katarlılar bedava geliyor tıp fakültesine de giriyorlar.' yalanının peşine koşmak. Bunu yaptılar. Hadi böyle bir haberin farkına varmadınız. Buradan bir kere daha sesleniyorum, insanlar yanlış bir bilginin peşinde gidebilir ama bu kadar çok toplumun önünde olan insanlar, Sayın Kılıçdaroğlu, bu kadar mı zor? 'Danışmanlarım beni yanıltmış, böyle bir şey yokmuş, özür diliyorum.' demesi için bir haftadır bekliyoruz. Henüz bir özür dileme olmadı. Olan neydi? Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde askeri tıp öğrencileri arasında alışveriştir. Onlarca ülkeyle bu anlaşma imzalanmıştır."

"Atacak çok adımlarımız var"

Üniversite sınavının ikinci gününde bir internet sitesinde, İstanbul'da ağır silahların taşındığı görüntülerin yayınlandığını dile getiren Kurtulmuş, "Yine birtakım muhalif çevreler peşine takılıp gittiler. Olan şu, bir televizyon dizisiyle ilgili imitasyon, yani sahte silahlar orada televizyon seti çekilmiş bitmiş, oradaki eşyalar taşınırken gelip beyefendiler resmini çekmişler. 'İstanbul'un göbeğinde otomatik silahlar taşınıyor.' Bunun da yalan olduğu 2 saat sonra ortaya çıktı. Ama bu yalanı yayanların millete özür borcu olduğunu hatırlatmak isterim. Kim benim Türkiye'min ileriye gitmesi için 'Bir cümle lafım var.' derse bunu diyen herkesi dinleriz ancak kim Türkiye'nin önünü kesmeye çalışırsa onlara da itibar etmez, biz kendi yolumuzda yürürüz. Çünkü atacak çok adımlarımız var." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin egemenlik haklarından birinin göstergesi olan "Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın." duasının, milletin talebinin gerçekleştiğini ve Ayasofya Cami'sinin ibadete açılarak kıyamete kadar bu milletin hizmetine sunulduğunu söyledi.

"Gönüllerden düşmemeye çalışacağız"

Kurtulmuş, önceden devlet millet kaynaşmasının sağlanamadığını belirterek şunları kaydetti:

"Allah'a çok şükür yıllardır söylediğimiz bir diğer şey de devlet ve millet kaynaşmasıydı. Bugün devletle millet hep beraber. Devlete hizmet etmek, millete hizmet etmektir. Çünkü biz inanıyoruz ki halkın duasını, Hakkın rızasını kazanmayan ziyandadır, zarardadır. Onun için yeniden büyük güçlü Türkiye için yolumuza devam edeceğiz. Gönüllerde yer ettiğiniz zaman insanlar sizi seviyor ve sizinle birlikte oluyor. Çok şükür gönülleri kazanmayı başardığımız için bugünlere geldik. Şimdi gönüllerden düşmemeye çalışacağız. Çünkü gönüllerden düşmemek gönülleri kazanmaktan daha zor bir iştir. Emek ister çok gayret ister."

Kurtulmuş, dünyanın her yerinde zulme uğrayanlara kalkan olan, zulmü önlemeye çalışan bir Türkiye olmak gerektiğini vurguladı.

Dünyanın her yerindeki mazlumların yanında Türkiye'nin olduğunu belirten Kurtulmuş, "Filistin'de bu kadar çok zulüm ortaya çıkarken avazı çıktığı kadar bağıran tek Türkiye'dir. Her uluslararası platformda 'dünya beşten büyüktür' diyerek adil bir dünya sisteminin kurulmasını talep eden Türkiye'dir. Türkiye'nin insanlarıdır. Bu iki hedefi asla unutmayacağız. Huzurumuzu asla kaçırmayacağız. Bulduğumuz, gördüğümüz eksiklikleri söyleyerek hep beraber daha güçlü bir Türkiye için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok