AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Alagiç'i kabul etti Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Alagiç'i kabul etti Açıklaması

05.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:01
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Alagiç'i kabul etti Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Her alanda, ticarette, siyasette, Balkanlar'daki ortak, müşterek ilişkilerin geliştirilmesinde Türkiye olarak biz Bosna Hersek Cumhuriyeti'ne her türlü desteği her zaman yanında olarak gösterdik, bundan sonraki süreçlerde de göstereceğiz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Her alanda, ticarette, siyasette, Balkanlar'daki ortak, müşterek ilişkilerin geliştirilmesinde Türkiye olarak biz Bosna Hersek Cumhuriyeti'ne her türlü desteği her zaman yanında olarak gösterdik, bundan sonraki süreçlerde de göstereceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Büyükelçi Agadiç'e görevinde başarılar dileyen Kurtulmuş, Türkiye ile Bosna Hersek arasında çok köklü ilişkiler bulunduğunu, bunun sadece resmi ilişkiler değil, aynı zamanda halklar arasında olan derin, tarihi ve kuvvetli bağlar olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Bosna Hersek'e gittiklerinde kendilerini Türkiye'de bir şehre gitmiş gibi hissettiklerini ifade ederek, "Her alanda, ticarette, siyasette, Balkanlar'daki ortak, müşterek ilişkilerin geliştirilmesinde Türkiye olarak biz Bosna Hersek Cumhuriyeti'ne her türlü desteği her zaman yanında olarak gösterdik, bundan sonraki süreçlerde de göstereceğiz. Esas olan mesele de halklar arasındaki bu yakın ilişkinin her alanda devam etmesini temin etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkçe'yi güzel konuşan Alagiç'in Türkiye'de büyükelçi olmasının bu anlamda güzel bir örnek olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Alagiç'in, kendisinin de görev yaptığı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduğunu ve "Türkiye Bursları"yla eğitimini sağladığını hatırlattı.

Kurtulmuş, Alagiç'in başarılı olacağına ve mevcut ilişkilerin çok daha ileri noktaya gitmesi için samimiyetle gayret göstereceğine emin olduğunu belirterek, "Her zaman bu ilişkiyi en güçlü şekilde her alanda geliştirmek için üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye gayret edeceğiz." dedi.

Büyükelçi Alagiç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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