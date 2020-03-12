AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: " Bizim Suriye'de bir karış toprakta gözümüz olmadığı gibi... AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: " Bizim Suriye'de bir karış toprakta gözümüz olmadığı gibi bir damla petrolde de gözümüz yoktur" -"Hiçbir ülkenin Suriye meselesini kendi başına çözme imkan ve kabiliyeti yoktur" -"Birileri Türkiye'nin blöf yaptığı, müdahale edemeyeceğini düşünmüş olup...

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: " Bizim Suriye'de bir karış toprakta gözümüz olmadığı gibi bir damla petrolde de gözümüz yoktur"

-"Hiçbir ülkenin Suriye meselesini kendi başına çözme imkan ve kabiliyeti yoktur"

-"Birileri Türkiye'nin blöf yaptığı, müdahale edemeyeceğini düşünmüş olup son derece agresif davranmış olabilir"

"Vekalet savaşlarını bitirmezlerse büyük güçler birbiri ile savaşmak noktasında kalır"

ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş," Bizim Suriye'de bir karış toprakta gözümüz olmadığı gibi bir damla petrolde de gözümüz yoktur.Bizim oradaki temel meselemiz; Türkiye'nin ulusal güvenlik meseledir. Türkiye o topraklarda terör örgütlerinin ve Türkiye karşıtı silahlı milislerin bulunmasına asla rıza göstermeyecektir.Hiçbir ülkenin Suriye meselesini kendi başına çözme imkan ve kabiliyeti yoktur" dedi.

"Vekalet savaşlarını bitirmezlerse büyük güçler birbiri ile savaşmak noktasında kalır"

"Hiçbir ülkenin Suriye meselesini kendi başına çözme imkan ve kabiliyeti yoktur" diyen Kurtulmuş,"Hiçbir ülkenin vekalet savaşları üzerinden terör örgütlerine destek olarak, onların üzerinden hakimiyetlerini yada bölgesel politikalarını dizayn etme şansı kalmamıştır. Vekalet savaşlarını bitirmezlerse büyük güçler birbiri ile savaşmak noktasında kalır. Suriye her manasında son noktaya gelindiği kanaatindeyim. Burada ortaya çıkan ateşkesin kalıcı hale getirmemiz lazım. Kalıcı ateşkesi bozmak isteyen Türkiye'nin başını daha fazla belaya sokmak isteyenler olacak.Daha çok bölgesel savaşın çıkmasını isteyecek olabilir. Oynanan oyunu biliyoruz.Sadece Suriye, idlib meselesi değil, bütün Orta Doğu coğrafyasının yeniden dizayn edilmesidir. Türkiye bu oynanan oyunu farkındadır ve buna müsaade etmemeye gayretlidir" İfadelerini kullandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TGRT Haber Gündem Özel Programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin Korona Virüs'ün ilk ortaya çıktığı andan itibaren etkili önlemler aldığını ifade ederek, "Türkiye İlk andan itibaren çok ciddiye alındı bu konu. İran sınırı kontrol altına alındı. Tedbirler alındı. Çok sıkı şekilde bu iş kontrol ediliyor. Sağlık Bakanlığı tüm personeli bu anlamda tam manasıyla bir teyakkuz halinde. Kamuoyunun bilgilendirildiği bir sürecin içindeyiz. Televizyonlarında bu konuda çok önemli pozitif yönde katkısı olduğunu biliyoruz.

Çok şükür sadece 1 vaka görüldü" dedi.

"Bu küresel bir salgındır ortak, müşterek hareket edilmelidir"

ABD'nin aldığı korona önlemine ilişkin konuşan Kurtulmuş," Sayın Trump'ın 3 haftadır izlediği politikaya baktığımızda ' bişey yok, geçer gibi ' bakıyordu. O kadar rahat bir ortamdan çok sert bir uygulamaya doğru geçiliyor. İtalya örneği nedeniyle olabilir. Bu küresel bir salgındır ortak, müşterek hareket edilmelidir. Küresel ölçekte büyük bir salgın tehdidiyle karşı karşıyayız. Türkiye olarak önemlerin artırıyoruz. Toplu taşıma araçları TBMM genel kurul salonu da dezenfekte edildi. Termal kameralarla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Biz üzerimize düşen sorumluluğu en etkili şekilde yerine getireceğiz, bütün millet olarak teyakkuz halinde olacağız, bireysel olarak yapmamız gereken temel sorumluklar almalıyız. Bu akşam da yeni kararlar gelebilir.Bu karar kamuoyuna da yansıtılacaktır" dedi.

"7 buçuk milyar insanı ilgilendiren bir mesele"

Sosyal medyada yayılan kötü niyetli paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş korna virüsün dünya nüfusunu ilgilendiren önemli bir sorun olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi;

" Sosyal medyada kötü niyetli, kara vicdanlı insanlar tarafından karalama politikasın yürütülüyor. Başından beri bu süreç son derece şeffaf yürütülüyor. 83 milyonu ilgilendiren, ondan öte 7 buçuk milyar insanı ilgilendiren bir mesele. Kamuoyunun bilmesi gereken bir konu varsa mutlaka paylaşıyoruz."

"Bir panik havasına gerek yok"

Okulların tatil edilmesi kararını Milli Eğitim Bakanlığının, Yüksek öğretim Kurumlarınını tatili konusunu da YÖK'ün vereceğini ifade eden Kurtulmuş," Bugünkü Yüksek öğrenim Kurulu toplantısında toplantının sonucunun beklendiği bir hava ortaya çıkmış oldu. Bir panik havasına gerek yok. Tedbiri elden bırakmadan, bilimsel olarak hangisi doğruysa nasıl daha iyi bir korunma yöntemi olursa, riski kapıya getirmeden bu tedbirler alınıp uygulamaya konulacak. Tek tek her vatandaşımızı ilgilendiren bir durum bu. Her türlü tedbiri alacağız. Biz her türlü tedbiri alacağız,tedbirin üzerinde bir takdir var. Nasıl olsa takdir var deyip bırakırsak bu doğru olmaz. Bunun üzerinden siyaset konuşma için değil ama ilk andan İtibaren Cumhurbaşkanımızın ve başkanlık sisteminin verdiği etkinlik dolayısıyla etkin kararlar almanın etkisini gördük. Türkiye'nin bu meseledeki etkinlikliğinin iyi bir yönetişimden geçtiğini gördük. En az zayiat yada hiç zayiatla bu işi atlatırız inşallah" dedi.

Alınan kararların uygulama konulmasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önemli rolü olduğunun altını çizen Kurtulmuş," Bizim sistemimizin bize sağladığı iyi ve etkin yönetişim mekanizması kendisini göstermiştir. İlk andan Koca Yusuf operasyonuyla onlarca adım atılmıştır. Bütün kurum ve kuruluşlarımız üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor" şeklinde konuştu.

"Kriz ortamdan istifade etmeye kalkmak son derece büyük bir ahlaksızlık""K

Kriz fırsatçılarına karşı gerekli işlemlerin yapılacağını belirten Kurtulmuş," Bu tam kara vicdanlılık vicdansızlık durumudur. Üç kuruş fazla kazanacağız diye böyle bir dönemde, ortaya çıkan kriz ortamdan yada gerginlik ortamından istifade etmeye kalkmak son derece büyük bir ahlaksızlık. Buradan kazanılacak paranın kimseye bir kuruş faydası olmaz. Bunlar 81 ilimizde takip edilecek bu anlamda karaborsacılık yapan kim varsa bunların burnundan fitil fitil getirilecek" ifadelerini kullandı.

"Hangi senaryoyu ortaya koyarsanız koyun Türkiye hiçbir şekilde IMF kapısına gitmeyecektir, muhtaç hale gelmeyecektir"

Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı olmadığını söyleyen Kurtulmuş, " Bazıları zihninden Türkiye IMF ye tekrar gitsin diye bir şeyler geçiriyor olabilirler, hangi senaryoyu ortaya koyarsanız koyun Türkiye hiçbir şekilde IMF kapısına gitmeyecektir, muhtaç hale gelmeyecektir. Bunlar akla ziyan şeyler. Bu son derece seviyesiz yakıştırmaktır. Türkiye değil bu virüsten dolayı Türkiye değil bir virüs için hiçbir şekilde IMF kapısına muhtaç olmayacaktır." İfadelerini kullandı.

"Olağandışı bir durum olduğu açıktır"

Korona virüsün olağandışı bir yayılım gösterdiğini kaydeden Kurtulmuş," Daha önce Sars gibi virüsler olmuştur. Her ne kadar tam manasıyla teyit edilmediyse şu anda da karşı karşıya kaldığımız virüsün laboratuvar virüsü olduğunu söyleyenler var. Olağandışı bir durum olduğu açıktır. Bu bir laboratuvardan sızmış olabilir. Bunun teyit edilmesi, bilimsel olarak tespit edilmesi lazım ki, bu böyledir diyebilelim. Bunlar aslında bütün devletleri ilgilendiriyor, etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"Korana virüs sonrası dünya ekonomisinde önemli değişiklik ortaya çıkması mümkün"

Korona virüsün dünya ekonomisinde önemli değişiklikler ortaya çıkarmasının mümkün olduğunu ifade eden Kurtulmuş,"Dünyada bütün ülkeleri de Çin'i ilgilendiriyor. İnşallah bu durum bir şekilde kontrol alınır. Bu korana virüs sonrası dünya ekonomisinde önemli değişiklik ortaya çıkması mümkün. Çin'in olağanüstü hızla gelişmesinin yavaşlayacağı, ekonomisinin gerileyeceği, gibi Çin'in dünya ekonomisini siyasetini değiştirecek çok büyük yavaşlama ve atılımlar olacağı söylenebiliyor. Dolayısıyla şu çok net, Bir müddet daha bu virüsü dünya konuşacak. Virüs tehlikesi ortadan kalkıktan sonra dünya ekonomi politiğinde yeni değişiklik etkiler üzerinde konuşacağız" diye konuştu.

"34 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası gelişmeler çok vahim gelişmelerdir"

Ateşkes konusunda başa dönülmeyeceği kanaatinde olduğunu kaydeden Kurtulmuş," İdlib çok büyük bir tehditle karşı karşıya. 34 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası gelişmeler çok vahim gelişmelerdir. Birileri Türkiye'nin ellerindeki kozları görmek istediler. Türkiye çok net şekilde bir kere yükselen bayrak geriye inmez diyerek ortaya çıktı askerimizin kanının hesabını sordu. Rejim unsurlarına ve milislere zayiat verdirmiş oldu. Türkiye son derece yüksek seviyede savunma sanayinin gücünü ortaya koydu. Biz bu anlamda şunu ortaya koyduk; şaka yapmıyoruz. Türkiye için İdlib meselesi sadece Hatay'ın yanında olan bir bölgeden ibaret değildir, Türkiye'nin ulusal güvenliğini yakından ilgilendiren bir meseledir ve oradaki Astana ve Soçi mutabakatlarında oluşturulmuş olan yapının korunması için Türkiye ciddi bir gayret içindedir. Bir kere tavrımızı çok net ortaya koyduk. Ne yaptığımızı ne yapacağımızı iyi bilerek bu süreci yürüttük. Moskova görüşmesi sonrası geçici de olsa bir anlaşma bir ateşkes sürecine geçişmiş oldu. Kalıcı bir anlaşma ortaya kondu" dedi.

" Biz Suriye'nin siyasal olarak kalıcı olmasını istiyoruz"

Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu bildiren Kurtulmuş," Biz Suriye'nin siyasal olarak kalıcı olmasını istiyoruz.

Türkiye birinci olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır. Bizim Suriye'de bir karış toprakta gözümüz olmadığı gibi bir damla petrolde de gözümüz yoktur.Bizim oradaki temel meselemiz Türkiye'nin ulusal güvenlik meseledir. Türkiye o topraklarda terör örgütlerinin ve Türkiye karşıtı silahlı milislerin bulunmasına asla rıza göstermeyecektir buda son derece açık şekilde ortaya koyduğumuz bir meseledir. Birileri Türkiye'nin blöf yaptığı, müdahale edemeyeceğini düşünmüş olup son derece agresif davranmış olabilir.. Türkiye bunu gösterdi, Fırat'ın doğusunda yaptığımız operasyonla Amerikalılar, bu kararlılığı gördüyse aynı şekilde Bahar Kalkanı operasyonu ile Rusya ve müttefiklerine kararlılığımızı görmüş oldu. Biz Suriye'yi kimin yöneteceği ile ilgilenmiyoruz. Burada demokrasinin farklı kesimlerin işin içine katıldığı bir yer inşa edelim dedik. Astana ve Soçi süreçlerinin en büyük kazanımlarından biri buydu. Her ne kadar işlemediyse de" diye konuştu.

"Vekalet savaşlarını bitirmezlerse büyük güçler birbiri ile savaşmak noktasında kalır"

"Hiçbir ülkenin Suriye meselesini kendi başına çözme imkan ve kabiliyeti yoktur" diyen Kurtulmuş,"Hiçbir ülkenin vekalet savaşları üzerinden terör örgütlerine destek olarak, onların üzerinden hakimiyetlerini yada bölgesel politikalarını dizayn etme şansı kalmamıştır. Vekalet savaşlarını bitirmezlerse büyük güçler birbiri ile savaşmak noktasında kalır. Suriye her manasında son noktaya gelindiği kanaatindeyim. Burada ortaya çıkan ateşkesin kalıcı hale getirmemiz lazım. Kalıcı ateşkesi bozmak isteyen Türkiye'nin başını daha fazla belaya sokmak isteyenler olacak.Daha çok bölgesel savaşın çıkmasını isteyecek olabilir. Oynanan oyunu biliyoruz.Sadece Suriye, idlib meselesi değil, bütün Orta Doğu coğrafyasının yeniden dizayn edilmesidir. Türkiye bu oynanan oyunu farkındadır ve buna müsaade etmemeye gayretlidir" İfadelerini kullandı

Kaynak: İHA