AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ayasofya paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir gazetenin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını eklemesine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir gazetenin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını eklemesine tepki gösterdi.

Kurtulmuş, Twitter'daki paylaşımında, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını 'felaket' olarak gören köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş 'en büyük felakettir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen