AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ayasofya paylaşımı
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ayasofya paylaşımı

01.01.2021 17:20 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:32
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ayasofya paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir gazetenin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını eklemesine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir gazetenin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını eklemesine tepki gösterdi.

Kurtulmuş, Twitter'daki paylaşımında, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını 'felaket' olarak gören köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş 'en büyük felakettir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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