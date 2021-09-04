Numan Kurtulmuş: "Aşılamada G20 ülkelerini geride bıraktık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Numan Kurtulmuş: "Aşılamada G20 ülkelerini geride bıraktık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Covid-19 ile mücadelede yapılan çalışmalara ilişkin, "Türkiye G20 ülkelerinden, USD ülkelerinin çoğundan çok daha fazla vatandaşını aşılamayı başarmış bir ülkedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Covid-19 ile mücadelede yapılan çalışmalara ilişkin, "Türkiye G20 ülkelerinden, USD ülkelerinin çoğundan çok daha fazla vatandaşını aşılamayı başarmış bir ülkedir" dedi.

Önder İmam Hatipliler Derneği'nin Aksaray'da düzenlenen 18. Kurultayına katıldıktan sonra bir dizi toplantı ve ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu başkanları ile bir araya geldi. Kentin sorunlarının konuşulduğu ve çözüm önerilerinin üretildiği toplantıda son 2 ay içerisinde meydana gelen sel ve yangın olaylarında Türkiye'de devletin tüm birimlerinin, tüm kurumlarının özveri ile çalıştığını belirtti. Son 1 buçuk yıldır Covid-19 ile mücadele Sağlık Bakanlığı'nın etkin rol üstlendiğini aktaran Kurtulmuş, aşılamada birçok ülkenin Türkiye'nin gerisinde kaldığını belirtti. Aşılamada kurumlara ve vatandaşlara aşı tavsiyesinde bulunan Kurtulmuş, sağlık kuruluşlarının Aksaray'da gayretle çalışması gerektiğini de not düştü. Sanayileşme ve sanayinin ekonomik durumunu değerlendiren Kurtulmuş, Aksaray'daki sanayi işletmelerine borçların ertelenme süreçlerini ve mali işleyişleri anlattı.

"Esnafın korunması 7-8 kalemde desteklendi"

Aksaray'ın sanayi potansiyelini ve vergi ile borç desteklerini anlatan Kurtulmuş, "Bugün işte öğrendim ki bizim burada 220 sanayi kuruluşumuz var. Aksaray'daki Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş yerlerinde, bu çok büyük bir güçtür. Buradaki tesislerimizin her biri varlığını koruması, varlığını artırarak bu süreçten kuvvetli bir şekilde çıkması inşallah hedefimizdir. Diğer taraftan da şuna dikkat ettik. Türkiye'de bir de orta küçük esnafın korunması bununla ilgili borçların ertelenmesi, vergilerin ertelenmesi yeni kredilerin verilmesi vesaire çeşitli kalemlerde 7-8 kalemde desteklendi. Bunların toplam maliyeti 120 milyar TL tutuyor. Dolayısıyla bu çabalar bizi böyle bir noktaya getirdi" dedi.

"Aşılamada dünyaya örnek olan bir performans sergiliyoruz"

Ekonominin hemen ardından aşılanmaya dikkat çeken Kurtulmuş, "Aşılama meselesinde yine dünyaya örnek olan bir performans sergiliyoruz. Türkiye G20 ülkelerinden, USD ülkelerinin çoğundan çok daha fazla vatandaşını aşılamayı başarmış bir ülkedir. Maalesef artık çok marjinal hale gelmekle birlikte bazı çevrelerde hala aşı karşıtlığının propagandasının yapıldığını görüyoruz. Vatandaşlarımız büyük oranda buna itibar etmiyor. Buradan bir kez daha sizler vasıtasıyla bütün Aksaraylı kardeşlerimize, bütün vatandaşlarımıza tavsiyemiz, tabi kimse zorla aşılanamaz. Ama tavsiyemiz odur ki herkes bu aşıları olsun. Çünkü kim nerede ne şekilde bu mikroba yakalanacağı belli değil" diye konuştu. - AKSARAY

Numan Kurtulmuş: 'Aşılamada G20 ülkelerini geride bıraktık'
Numan Kurtulmuş: 'Aşılamada G20 ülkelerini geride bıraktık'
Numan Kurtulmuş: 'Aşılamada G20 ülkelerini geride bıraktık'
Numan Kurtulmuş: 'Aşılamada G20 ülkelerini geride bıraktık'
Numan Kurtulmuş: 'Aşılamada G20 ülkelerini geride bıraktık'
Numan Kurtulmuş: 'Aşılamada G20 ülkelerini geride bıraktık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Münir Özkul Ferhan Şensoy Defne Samyeli
Spor Ali Koç Mesut Özil Umut Meraş Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Numan Kurtulmuş: "Aşılamada G20 ülkelerini geride bıraktık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 22:33:56. #1.14#

title