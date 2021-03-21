AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Aşık Veysel'i andı
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Aşık Veysel'i andı

21.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:26
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Aşık Veysel'i andı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, vefatının 48. yılında rahmetle yad etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, vefatının 48. yılında rahmetle yad etti.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Aşık Veysel'in, "Dünya geniş olsun ister dar olsun, yeter ki kalbimde iman var olsun, her zaman milletim bahtiyar olsun." dizelerine yer verdi.

Aşık Veysel'in gönül gözüyle dünyayı aydınlatıp, yüreğiyle söylediğini vurgulayan Kurtulmuş, "Büyük ozan Aşık Veysel'i, vefat yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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