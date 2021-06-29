AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili toplumsal vicdanın sesinin dinlenmesi gerektiğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili toplumsal vicdanın sesinin dinlenmesi gerektiğini bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Elmalı Davası'yla ilgili toplumsal vicdanın sesi dinlenmelidir. Çocuk istismarı konusunda yargı makamları, gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin yerini bulmasındaki aciliyet konusunda en yüksek hassasiyeti ortaya koymalıdır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı Açıklaması - Haberler
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