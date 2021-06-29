AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili toplumsal vicdanın sesinin dinlenmesi gerektiğini bildirdi.