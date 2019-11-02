AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "AK Parti siyaseti yeni bir döneme giriyor"

02.11.2019 17:42

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Açıkçası artık Tayyip Erdoğan'ın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır. Bizim üzerimize düşen, onun üstüne yük olmak değil onun yükünü almaktır." dedi.

Kurtulmuş, partisinin Uşak İl Başkanlığının Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında, dünyada ve çevre coğrafyada taşların yeniden dizildiğini, AK Parti'nin bundan sonraki süreçte çok daha diri, güçlü, şuurlu ve uyanık bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, hakkaniyete dayalı bir dünya sistemini tesis etmek için "dünya beşten büyüktür" dediklerini ifade etti.

Kurtulmuş, mazlum milletlerin, mağdurların öncüsü ve sözcüsü olmak için yola çıktıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Suriye'de niye Türkiye istediğini aldı? Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, liderliği ve cesareti olmasa belki böyle bir sonucu alamayacaktık. Türkiye, cumhurbaşkanımız başta olmak üzere oynanan oyunun farkında olması ve kendini ona göre hazırlamasıyla istediğini aldı.

Akçakale'nin karşısı Tel Abyad. Tel Abyad Arapça 'Akçakale' demektir. Aynı mahalle, aynı akraba, aynı hemşeriler, aynı sülale emperyalistlerin cetvellerle çizdiği haritalarda birbirinden ayrılmıştır. Bir asır önce bu bölgeyi paramparça ettiler. Şimdi bu bölgenin insanlarını, gönüllerini, zihinlerini bölmek istiyorlar. İşte Türkiye bu büyük oyunu görüyor ve bu oyunu bozmak için bütün gücünü ortaya koyuyor. Bu bölgenin halklarının bölünmesine, Türkler, Kürtler, Araplar, Ezidiler, Sünniler, Şiiler diye bölünmesine asla müsade etmeyeceğiz. Bu halkların coğrafyasında emperyalist düşüncelerin hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Barış Pınarı Harekatı'nın arkasında yatan gerçek sebep budur.

Onun için bunlar büyük bir karın ağrısı ve endişeyle Türkiye'nin sahadaki başarısını bir şekilde hazmedemedikleri için birden hepsi ayağa kalktılar. Sözde Ermeni soykırım tasarısı, Türkiye'ye yaptırım tasarısı gibi... Bunların bize söyleyeceği hiçbir şey yoktur. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Dertleri, güçlü bir Türkiye'yi görmek istemiyorlar."

"AK Parti siyaseti de yeni bir döneme giriyor"

Türkiye'nin kaderinin AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderiyle neredeyse özdeşleştiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi mücadelesini hep birlikte daha ileriye götüreceklerini belirten Kurtulmuş, yeni dönemde söylemleri güçlendireceklerini ifade etti.

"Önümüzdeki dönem dünya ve Türkiye siyaseti için yeni bir dönem olduğu gibi AK Parti için de yeni bir dönemdir." diyen Kurtulmuş, "Açıkçası artık Tayyip Erdoğan'ın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır. Bizim üzerimize düşen, onun üstüne yük olmak değil onun yükünü almaktır." diye konuştu.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Her bir siyasi aktörümüz, halkta karşılığı olan, motivasyonu olan, bilgisi, ahlakı olan, halkın sevdiği insanlardan oluşmalıdır. İşte son seçimlerde bazı seçim bölgelerinde aldığımız sonuç bunun çok açık bir göstergesidir. Artık sadece Cumhurbaşkanımızın resmini koyarak, 'Biz onun adayıyız.' diyerek seçim kazanma devri geride kalmıştır. Onun için AK Parti siyaseti de yeni bir döneme giriyor. Söylem olarak tabiri caizse bu cıvataları sıkıştıracağız, yerli, milli olmak, demokrat olmak, reformcu olmak, kuşatıcı ve kapsayıcı olmak konusunda söylemlerimizi daha güçlü hale getirerek Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz."

"Halka tepeden bakanla yolumuz ayrı"

Numan Kurtulmuş, halkta karşılığı olan, ahlaklı, faziletli insanlarla yollarına devam edeceklerini, şahsi menfaat düşünenlerle işlerinin olmadığını dile getirdi.

"Çok açık söylüyorum, AK Parti'yi bir geçim kapısı olarak görenler, AK Parti'nin bu büyük siyasi mücadelesi üzerinden kendi şahsına menfaat sağlamak için buralarda dolananlarla artık yürüyecek bir metre yolumuz yoktur." diyen Kurtulmuş, halka tepeden bakan, kendini nimet gören insanlarla da yollarının ayrı olduğunu vurguladı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da AK Parti'nin Uşak'taki 11 belediyenin 10'unu kazandığını belirterek teşkilata teşekkür etti.

Toplantıya İstanbul Milletvekili Osman Poyraz, Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ile İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve partililer katıldı.

Okul ve spor kompleksi açılışı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, toplantının ardından Özel Kanyon Koleji'ne ait Dr. Asım Taşer Spor Kompleksi ve ortaokul dersliklerinin açılış törenine katıldı.

Kurtulmuş, Dr. Asım Taşer ilgili anılarını aktardı, okulda, millete, devlete ve insanlığa hayırlı çok sayıda gencin yetişmesini temenni etti.

Törene katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da medeni dünyanın parçası olmanın ancak iyi bir eğitimle mümkün olduğunu dile getirdi.

Açılışa, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala da katıldı.

Kaynak: AA