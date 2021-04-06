AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, AA'nın dünyanın en büyük haber ajanslarından biri olarak her türlü koşul altında kaliteli ve başarılı yayıncılığını sürdürdüğünü belirtti.

Kurtulmuş, "Türkiye'nin gururu ve medyadaki gücü Anadolu Ajansının 101. kuruluş yılını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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