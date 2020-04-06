AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin sesi olan en zor şartlarda bile özverili, başarılı ve kaliteli habercilikten ödün vermeyen, ülkemizin köklü ve güçlü kurumlarından Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yılını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA