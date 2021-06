AK Parti'li Kurtulmuş 2023'teki seçimlerde AK Parti'nin yine açık ara birinci olacağını söyledi Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin oylarıyla yeniden, bu sefer daha açık ara bir farkla Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. AK Parti de Türkiye'nin açık ara birinci partisi olarak seçimlerden çıkacaktır." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına yaptığı ziyarette, 2023 yılında düzenlenecek seçimlerin Türkiye açısından önemine değindi.

Türkiye'nin yeniden güçlü bir Türkiye istikametindeki yürüyüşünü hızlı bir şekilde devam etme kararını bu seçimde tekrarlayacağını ifade eden Kurtulmuş," Daha güçlü bir mücadele inşallah ortaya koyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin oylarıyla yeniden, bu sefer daha açık ara bir farkla Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. AK Parti de Türkiye'nin açık ara birinci partisi olarak seçimlerden çıkacaktır. Bunun için gayretle çalışmamız gerekiyor. Yapılan hizmetler Türkiye'de gelecek vizyonuyla ilgili AK Parti'nin ortaya koymuş olduğu değerli görüşler, eylemler, çabalar ortadadır." dedi.

"Tek tek gönüllere girmeyi başaracağız"

Muhalefet partilerinin de yaptırdığı kamuoyu anketlerinde AK Parti'nin en yakın rakibinden açık ara birinci olduğunu söyleyen Kurtulmuş, siyasetteki en büyük güçlerinin millet olduğunu vurguladı.

"Milletin üzerinde hiçbir güce itibar etmiyor, hiçbir güce şirin görünmek için en ufak bir gayret içerisinde bulunmuyoruz." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Milletin gücünü arkamıza alabilmek için de esas mesele gönüller kazanmaktır. Hizmetlerimizi yapacağız, bu hizmetlerimizi halkımızla buluşturacağız ama hepsinden önemlisi hepsinden iricesi bir gönülle girmek. Tek tek gönüllere girmeyi başaracağız. Bu emek ister, gayret ister. Önümüzde kalan sürenin her gününü, her haftasını, her saatini planlamak ve halkımızla insanlarımızla birlikte bu çalışmayı gönül huzuru içerisinde yapmayı gerektirir.

Bu girdiği yoldan inşallah geri dönmeyecektir. Bu anlamda her bir günümüzün, her bir saatimizin ve hatta bir dakikamızın önemli olduğunun bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin değerli çalışmalarına partinin de milletin de ihtiyacı vardır. 2023 seçimlerinde ortaya konulacak olan başarı zaten kendiliğinden 2024 seçimlerini getirecektir. O zaman Tekirdağ'da şimdi keşke biraz daha oy alsaydık dediğimiz Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını da almış olacağız. Onun tohumlarını bugünden itibaren yaptığımız çalışmalarla atacağız."

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan da yaptıkları çalışmalar hakkında Kurtulmuş'a bilgiler verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesini de ziyaret ederek partililerle selamlaştı, Başkan Cüneyt Yüksel'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop