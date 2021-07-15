AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz, millet-devlet kaynaşmasının zirvesi, milletin devletine canı pahasına sahip çıkışının eşi benzeri görülmemiş örneğidir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz, millet-devlet kaynaşmasının zirvesi, milletin devletine canı pahasına sahip çıkışının eşi benzeri görülmemiş örneğidir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, 15 Temmuz'un 5'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 15 Temmuz'un, milletin darbecilerin alçak işgal planlarına karşı birlik içinde "Türkiye Geçilmez" diyerek darbeyi önlediği ve tarihe altın harflerle yazılmış destansı direnişin adı olduğunu belirtti. 15 Temmuz'un Türkiye üzerindeki tüm emperyalist hesapların, milli irade düşmanı darbeci niyetlerin tasfiye edildiği milli duruşun adı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "15 Temmuz, milletçe varoluş hikayemizin özeti, gaza ve şehadet ruhunun dirilişidir. 15 Temmuz millet-devlet kaynaşmasının zirvesi, milletin devletine canı pahasına sahip çıkışının eşi benzeri görülmemiş örneğidir. 15 Temmuz'un 'Bedir'in Aslanları' gibi olan kahraman şehitlerine rahmet olsun. Hz. Hamza, Hz. Hüseyin efendilerimiz komşuları olsun. Rabb'im bu acıları bir daha bu millete yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bize düşen, milletçe kazandığımız bu direnişin şuuruyla milli birlik ve kardeşlik bilincini gelecek nesillere aktarmaktır. 15 Temmuz'da destan yazarak şehit olan tüm kahramanlara can borcumuz var. Her birini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak