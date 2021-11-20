AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu - Haberler
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu

AA / Gazi Nogay - Haberler | Politika
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu.

GÜMÜŞHANE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu.

Ankara'dan hava yoluyla sabah saatlerinde Trabzon'a gelen Yıldırım, buradan da kara yolu ile Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden yeni Zigana Tüneli'ne geçti.

Doğu Karadeniz bölgesini Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana Tüneli inşaatının şantiyesinde bulunan tünelin 3 boyutlu maket ve görsellerini inceleyen Yıldırım, daha sonra tünelin yapımını üstlenen firma yetkilerinden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Binali Yıldırım'a incelemeleri sırasında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve diğer ilgililer eşlik etti.

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AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri

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