AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin, "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin, "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız." dedi.

Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Kapsayıcı Büyüme Girişimi Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu üyesi seçilmesi nedeniyle düzenlenen programın çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Muhalefet, yargının harekete geçmemesini eleştiriyor, siz ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, gerekli açıklamaları yaptığını söyledi.

Yıldırım, hukuki yolların da açık olduğunu belirterek, "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu