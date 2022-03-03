AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Edirne'de konuştu Açıklaması

EDİRNE (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin, "Bu savaşın bedelini ödeyenler masum çocuklar, sivil insanlar. Savaşların kazananı yoktur, hep kaybedeni vardır." dedi.

Yıldırım, AK Parti Edirne İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün Edirne'de ziyaretler ve açılışlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Selimiye Camisi'ni de ziyaret ettiğini, caminin restorasyonunun devam ettiğini belirten Yıldırım, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yeşil alanlarıyla, sert zeminleriyle serhat şehrimize, Selimiye'ye yaraşır şekilde, adeta bir kent meydanı olarak düzenliyor. İçerisi de bütün ihtişamıyla Selimiye, o şanlı geçmişine uygun olarak yenileniyor." diye konuştu.

Millet olarak 2,5 yıldır Kovid-19'la mücadele edildiğini anlatan Yıldırım, Türkiye'nin pandemiyle mücadeleyi en başarılı yürüten ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin sadece vatandaşlarının sağlığına kavuşması için değil, aynı zamanda dünyanın değişik bölgelerinde 160 ülkeye de el uzattığını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye bu, Türkiye böylesine büyük bir ülke. Değerli kardeşlerim, pandemiye rağmen, bu salgına rağmen dünya küçülürken Türkiye 2020'de yüzde 1,8, 2021'de yüzde 11 büyüyerek dünya rekoru kırdı. Bugünlerde başka bir sorun var. Tam pandemiyi atlattık derken hemen yanı başımızda, denizin öbür tarafında bir insanlık ayıbı, bir insanlık dramı yaşanıyor. Adaletsiz, haksız bir savaşla karşı karşıyayız. Bu savaşın bedelini ödeyenler masum çocuklar, sivil insanlar. Savaşların kazananı yoktur, hep kaybedeni vardır. En kötü barış bile savaştan kat kat daha iyidir. Bu savaşın olmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, Dışişlerimiz yoğun çaba harcadı ama maalesef muvaffak olamadık."

Türkiye'nin bağımsızlığı ve bu topraklar için büyük bedeller ödendiğini anlatan Yıldırım, bu coğrafya ve bu toprakların milletin kaderi olduğunu vurguladı.

Tarihte Edirne'nin de savaşlar ve işgaller gördüğünü hatırlatan Yıldırım, "Bu topraklar için çok büyük bedeller ödedik. İşte Edirne... İşgal gördü, zulüm gördü, yılmadı, usanmadı sonunda zaferi de gördü ve Avrupa'ya açılan kapımız oldu." dedi.

"15 Temmuz Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşıdır"

Liderleri Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları olarak yirmi yıldır gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye gayret ettiklerini vurgulayan Yıldırım, bundan sonra da vatandaşa hizmet etmeye ve üretmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti'nin milletin desteğiyle tek başına iktidara geldiğini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yirmi yıl ne yaptınız derseniz, yirmi yılda bir yandan vesayetçilerle mücadele ettik. Darbe heveslileriyle mücadele ettik. Şeytan taşlamadan arta kalan zamanda da hizmet ettik. Hatırlayın 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimi kriziyle karşı karşıya kaldık ama önceki dönemlerdeki iktidarlar gibi şapkamızı, ceketimizi alıp gitmedik. Biz buradayız dedik. Bize yetkiyi millet verdi, ancak millet bizden yetkiyi alabilir. Daha sonra Gezi olaylarını gördük. 17-25 Aralık yargı, kolluk darbe girişimini gördük. Bütün bunlar yetmedi 15 Temmuz'u yaşadık değerli kardeşlerim. Hepiniz biliyorsunuz 15 Temmuz Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşıdır. 15 Temmuz'da kadınıyla, erkeğiyle genciyle, ihtiyarıyla ay yıldızlı bayraklarımızla, liderimizin işaretiyle meydanlara indik, o geceyi darbecilere, alçaklara zindan ettik. O gece ay yıldızlı bayrağımız inmedi. O gece ezanlarımız dinmedi. O gece halkın gücü, tankın gücünü yendi ve elhamdülillah ülkemizi ve milletimizi sabah, gün ışığına bağımsızlığını, onurunu korumuş olarak çıkardık."

Yıldırım, 15 Temmuz'da şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere ise hayırlı ve uzun ömürler diledi.

"Türkiye'nin ihtiyacı olan dirayetli lider, güven ve istikrardır"

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Türkiye'nin ateş çemberi ile çevrili olduğunu, ülkenin çevresindeki savaş ve krizlerden fazlasıyla etkilendiğini söyledi.

Dünyanın tahıl ambarı Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkilerini Türkiye'nin de derinden hissettiğini anlatan Yıldırım, "İki ülkeyle Türkiye'nin yaptığı ticaret hacmi 40 milyar dolar. İki ülkeden ülkemizi ziyaret eden misafir sayısı 10 milyon. Bunun artık olmayacağını düşünün, kısa vadede artık geri gelmeyeceğini düşünün. Bırakın, bunlar geri gelebilir ama orada giden canlara ne diyeceğiz. Ülkemizi bölgemizi tehdit eden daha büyük risklere ne diyeceğiz. İşte bu şartlar altında Türkiye'nin ihtiyacı olan dirayetli lider, güven ve istikrardır. O da AK Parti iktidarıdır." ifadelerini kullandı.

"Birbirimizi dışlamaya değil, kucaklamaya ihtiyacımız var"

"Birbirimizi dışlamaya değil, birbirimizi kucaklamaya ihtiyacımız var." diyen Yıldırım, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Bu topraklar için, bağımsızlık uğruna büyük bedeller ödendiğini hatırlatan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genç kuşaklar bunu yaşamadı ama bilmelisiniz ki bu topraklar için dedelerimiz, onların babaları çok büyük bedeller ödedi. Onlara karşı borcumuz var. Onlara karşı bu topraklara gözümüz gibi bakmalıyız. O halde ne yapacağız? Bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Ay yıldızlı bayrağın altında özgür olarak yaşamaya devam edeceğiz. Saçımızın rengi farklı olabilir. Tenimizin rengi farklı olabilir. Göz rengimiz de farklı olabilir ama unutmayın, gözlerden dökülen yaşların rengi hep aynıdır. Onun için acılarımızı paylaşıp azaltacağız, sevinçlerimizi de paylaşıp arttıracağız. Birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimizi dışlamaya değil birbirimizi kucaklamaya ihtiyacımız var. Şimdi birlik zamanı, şimdi kardeşlik zamanı, birlikte Türkiye olma zamanıdır."

Edirne'ye yapılan yatırımlar

Yıldırım, Edirne'ye çok sayıda yatırım yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini dile getirdi.

Edirne'deki 90 kilometrelik bölünmüş yolu 200 kilometreye yükselttiklerini anlatan Yıldırım, "Edirne'de 250 kilometrelik sıcak asfaltlı yol vardı bunu 600 kilometreye çıkardık. Edirne artık Çanakkale'ye, Tekirdağ ve Kırklareli'ne bölünmüş yollarla bağlanıyor. Okullar, yurtlar, TOKİ binaları, daha neler neler, saymakla bitmez. Barajlar, göletler, arıtma tesisleri birçok eserler kazandırdık." dedi.

Yıldırım, Kapıkule'den başlayıp İstanbul Halkalı'ya giden Hızlı Tren Projesi'nin devam ettiğini vurguladı.

Bu projeyi bazı ülkelerin kıskanarak yaptırmak istemediğini ifade eden Yıldırım, "Avrupa Birliği'ne finansmana gittiğimizde dolaylı engeller koydular ama mücadele ettik Avrupa Birliği, IPA fonlarından bu projeye önemli destek aldık ve başladı. Sadece Edirne-İstanbul hızlı tren projesi otuz milyar lira, eski parayla ne ediyor? Otuz katrilyon. Değerli kardeşlerim helalühoş olsun, Edirne'ye yakışır bitince." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da AK Parti'nin kurulduğu ilk günden beri sıradan bir siyasi parti olmadığını, bir dava birliğiyle yola çıkmış, ışığı daima millet olmuş, tarihe yön vermiş bir parti olduklarını söyledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise gücünü milletten alan partilerini, 2023 yılında da hep birlikte çok çalışarak tekrar iktidara taşıyacaklarını vurguladı.