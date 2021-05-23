AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan açıklama
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan açıklama

Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin, "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin, "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyorum." dedi.

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in oğlunuz Erkam Yıldırım ile ilgili Venezuela'ya gittiği, uyuşturucu ticaretiyle ilgili bazı iddiaları oldu. Bir değerlendirmeniz olur mu, ne söylersiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

"Bugünkü yayınladığı videoda bizi de oğlum Erkam Yıldrım'ı da zikretti. Öncelikle şunu söyleyeyim bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyorum. Bu olsa olsa 'çamur at izi kalsın' türünden bir suçlamadır ama unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Kovid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı, bu münasebetle de onlarla birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır, yanlıştır. Kendi imkanlarıyla kendi biletini alarak, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir."

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan açıklama
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan açıklama
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan açıklama
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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