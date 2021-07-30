AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, orman yangınlarında maddi kaybı bulunan vatandaşların yaralarını sarmak için devletin seferber olduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, orman yangınlarında maddi kaybı bulunan vatandaşların yaralarını sarmak için devletin seferber olduğunu bildirdi.

Yıldırım, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle bölgeye geldi.

Önce yangın yönetim merkezine giden Yıldırım, çalışmaları inceledi. Ardından Marmaris Kaymakamlığına geçen Yıldırım, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy'dan da müdahaleler hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'te devam eden yangınlara 8 helikopter ve 2 uçak ile yoğun bir şekilde müdahale edildiğini söyledi. Yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşların KYK yurtlarında misafir edildiğini aktaran Yıldırım, "Yangında maddi kaybı olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devletimiz seferber olmuş durumda. İnşallah birlikte bu zor günleri aşacağız." dedi.

Yıldırım'a ziyaretinde AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da eşlik etti.

Yıldırım daha sonra, yangın sırasında söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in cenaze törenine katılmak üzere Köyceğiz ilçesine geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Bakan Pakdemirli: 'Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var'
Bakan Pakdemirli: "Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var"
Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 17:20:45. #1.16#

title