AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım köyünde arpa hasadı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım köyünde arpa hasadı yaptı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketinde arpa ekili arazide biçerdöverle hasat yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım köyünde arpa hasadı yaptı

ERZİNCAN - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketinde arpa ekili arazide biçerdöverle hasat yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir dizi etkinliğe katılmak ve Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere baba ocağı Erzincan'a gelmişti. Yıldırım, memleketi Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde arpa hasadı yaptı. Tuzla Konak mevkiinde bir köylüye ait tarlada biçerdöverin direksiyonuna geçen Yıldırım, 10 dönümlük arpa ekili tarlada yaklaşık yarım saat boyunca hasat yaptı. Yıldırım, daha sonra traktörün römorkuna ayrılan arpa tanelerini avucuna alarak eşi Semiha Yıldırım'a gösterdi.

Binali Yıldırım, bugün yarım saatte yapılan işlerin eskiden büyük gayretler ve çalışmalarla yapıldığını söyleyerek, "Bunlar teknolojinin nimetleri. Bu nimetleri ülkemiz de Allah'a şükür kullanacak hale geldi. Ama bu sene ciddi anlamda bir kuraklık var. Rekoltede geçen yıla göre ciddi azalma var. Tedbirlerin de bakanlığımızca alınacağı inancındayım" dedi.

Biçerdöveri ilk defa kullandığını ifade eden Yıldırım, "Otomobil kullanmaktan daha kolay, çok daha rahat" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir