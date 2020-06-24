AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenyurt'ta incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenyurt'ta incelemelerde bulundu

ESENYURT'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gereken bütün hasar tespit çalışmaları, yaraların sarılması ilk andan itibaren başladı" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenyurt'ta incelemelerde bulundu
24.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:35
ESENYURT'ta  sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gereken bütün hasar tespit çalışmaları, yaraların sarılması ilk andan itibaren başladı" diye konuştu. 

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan sel felaketinde çok sayıda evi su basmış bir kişi de hayatını kaybetmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım selin yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.  Kaya, ev ve işyerlerini su basan vatandaşların sorunlarını dinledi geçmiş olsun dileklerini iletti.  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

"BİZ MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ" Fatma Betül Sayan Kaya, "Bütün İstanbulumuza geçmiş olsun demek istiyorum. Büyük bir doğal afetle karşı karşıya kaldı İstanbulumuz. Bugüne kadar görülmemiş hortumlar İstanbul'da görüldü.  Şu an Esenyurt'tayız Pınar Mahallemizdeyiz. Dün burada Suriyeli bir misafirimiz hayatını kaybetti. Öncelikle kendisine, ailesine Allah'tan rahmet diliyorum.  Yaralı kardeşlerimizin durumları hakkında bilgi aldık.  Onların durumları iyi.  Devletimiz olayın ilk anından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte olay yerine intikal etti. Gereken bütün hasar tespit çalışmaları, yaraların sarılması ilk andan itibaren başladı.  Dün buradaki mağdur olan vatandaşlarımız otellere, misafirhanelere yerleştirilmek suretiyle ilk andan itibaren valiliğimizin başkanlığında koordinasyon kurulu çalışmalarını sürdürüyor.  Bugün biz de kendilerinden bilgi aldık. Valimiz az önce bir açıklama yaptı. Hasar çalışmaları titizlikle sürdürülecek, vatandaşlarımıza sosyal destek ve yardımlarımız bugünden itibaren başlamış olacak. Hükümetimiz olayın ilk anından itibaren ilgili tüm bakanlıklarımız koordinasyon halinde milletimizin yanında. Devletimiz yaraları sarmak için seferber olmuş durumda. Biz milletimizin yanındayız. Her zaman olduğu gibi bugün de. Yaraları en kısa sürede saracağız ve buradaki çocuklarımızın yüzünün güldüğü mutlu bir şekilde bu sokaklarda oynadıkları günlere en kısa zamanda ulaşmak temennisiyle" diye konuştu.  

Bursa'daki sel felaketiyle ilgili de geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, " Devlet millet el ele İnşallah bu zor günleri de atlatacağız" dedi. Kaya ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Demirtaş, Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? Haber
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Aşk-ı Memnu'daki Bihter Ziyagil karakteri, 10. ölüm yıl dönümünde Twitter'da anıldı
Aşk-ı Memnu'daki Bihter Ziyagil karakteri, 10. ölüm yıl dönümünde Twitter'da anıldı
Yağmur Sarnıç'ın, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL teklif ettiği iddia edildi
Yağmur Sarnıç'ın, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL teklif ettiği iddia edildi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Ezgi Eyüboğlu Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenyurt'ta incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 15:36:00. #1.14#
title