Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Gaziantep'te belediyeleri ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Gaziantep programları kapsamında belediye ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Gaziantep programları kapsamında belediye ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlk olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Zorlu, Başkan Fatma Şahin ile görüştü.

Zorlu, burada şeref defterini imzaladıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretlerine Şehitkamil Belediyesi ile devam eden Zorlu, beraberindeki heyetle Başkan Umut Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Şahinbey Belediyesinin Geleneksel Sporlar Merkezi'ni ziyaret eden Zorlu, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'yla istişarelerde bulundu.

Zorlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret ederek kentteki ziyaretlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Politika
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı

Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım

Özgür Özel erken seçim için tarih verdi! Bu kez hedefi başka
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Ev sahibinin istediği şartlar gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması

Bu ilanı gören "Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması" diyor
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var