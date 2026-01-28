AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Gaziantep'te belediyeleri ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Gaziantep programları kapsamında belediye ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlk olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Zorlu, Başkan Fatma Şahin ile görüştü.

Zorlu, burada şeref defterini imzaladıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretlerine Şehitkamil Belediyesi ile devam eden Zorlu, beraberindeki heyetle Başkan Umut Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Şahinbey Belediyesinin Geleneksel Sporlar Merkezi'ni ziyaret eden Zorlu, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'yla istişarelerde bulundu.

Zorlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret ederek kentteki ziyaretlerini tamamladı.