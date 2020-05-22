AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini anlattı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini anlattı Açıklaması

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asya Siyasi Partileri Uluslararası Konferansı'nda (ICAPP), Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verdiği mücadeleyi anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini anlattı Açıklaması
22.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:39

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asya Siyasi Partileri Uluslararası Konferansı'nda (ICAPP), Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verdiği mücadeleyi anlattı.

Yılmaz, ICAPP'nin "Kovid-19 Pandemi 1. Özel Video Konferansı"nda yaptığı konuşmada, 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'u bir salgın olarak nitelendirmesinin ardından, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için gerekli adımları atmaya başladığını belirterek "Türkiye Kovid-19'la mücadelede öngörülü bir yaklaşım benimsemiştir." ifadesini kullandı.

Virüsün yayılmasını engellemek için sınırların kapatılması, uçuşların durdurulması ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı gibi önlemler alındığını ifade eden Yılmaz, bu sürecin yönetilmesi için de ulusal düzeyde Bilim Kurulu ve yerel düzeyde Pandemi Kurulu kurulduğunu hatırlattı.

Yılmaz, Türkiye'nin özellikle sağlık alanındaki başarısına dikkati çekerek "AK Parti yönetimi sırasında sağlık altyapısı, evrensel sosyal güvenlik kapsamı ve dijitalleşme konusundaki 18 yılı aşkın yatırımımız, Kovid-19'a karşı mücadelemize de büyük katkı sağlamıştır." dedi.

"Bu krizin fırsat getireceğine inanıyoruz"

Yılmaz, koronavirüs salgınının ülkeler arasındaki dayanışmayı artırdığına dikkati çekerek "Bu krizin temel değişiklikler için bir fırsat getireceğine ve getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Salgın sırasında birçok ilham verici dayanışma eylemine tanık olduk. Şimdi, Kovid-19 krizinin ötesindeki gelişmeleri dönüştürebilecek eğilimlere bakmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Çeşitli ülkelerdeki hükümetlerin salgın döneminde birbirleriyle bağlantı kurarak yardımlaştığını vurgulayan Yılmaz, "Kovid-19'la mücadelede küresel iş birliğinin ve dayanışmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Son yıllarda takip ettiğimiz insani diplomasiyi göz önünde bulunduran Türkiye, destek ve yardım talebinde bulunan birçok ülkeye yardım etti." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, bu kapsamda 135 ülkenin tıbbi cihazların bağışlanması, satın alınması veya ihracat izni için Türkiye'ye başvurduğunu ve 82 ülkenin talebinin karşılandığını belirterek "Bu talepler bizi özellikle onurlandırdı çünkü başka yerlerdeki arkadaşlarımıza iyi ve kötü zamanlarda ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu süre zarfında tamamen yerli olarak tasarlamış ve üretmiş olduğumuz ventilatörleri bildirmekten gurur duyuyorum." diye konuştu.

Mülteciler, göçmenler ve yerinden edilmiş insanlara ve bu savunmasız gruplara ev sahipliği yapan ülkelere özellikle önem verilmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, Türkiye'nin 5 milyon mülteciye ev sahipliğini yaptığını hatırlattı.

Yılmaz ayrıca insanlığın kritik testlerinden birinin de bir aşı geliştirmek ve bunu tüm dünyaya zengin veya fakir ayırt etmeksizin eşit olarak sağlamak olduğunu vurguladı.

"Türkiye 'Yeniden Asya' başlıklı yeni bir yaklaşım benimsemeye karar verdi"

Yılmaz, Türkiye'nin koronavirüsün ardından yavaş yavaş normalleşmeye başladığını, uçuşların açılmasıyla Asyalı vatandaşları Türkiye'de tekrar görmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Asya'nın kendi içinde devam eden dönüşümü ışığında yeni kararlar aldığını belirten Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, geniş anlamda 'Yeniden Asya' başlıklı yeni bir yaklaşım benimsemeye karar verdi. Bu nedenle sadece durduğumuz yere geri dönmek için değil, aynı zamanda ortak hedefler ve gelecek için daha da büyümek amacıyla normalleşmek için el ele çalışmalıyız."

Yılmaz, bu çerçevede Asyalı ortaklarla, ticaret, yatırım, yeni teknolojiler, çevre, kalkınma, enerji, ulaştırma, insani yardım ve diğer bazı alanlarda ortak projeler yürütmek amacıyla siyasi temasları ve istişareleri artırmayı arzuladıklarını belirtti.

Yılmaz, konuşmasının sonunda ICAPP Sekreterliğine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek "ICAPP Genel Kurul Toplantısı"nın ekimde İstanbul'da yapılması davetini yineledi.

- Asya Siyasi Partileri Uluslararası Konferansı

ICAPP'nin, farklı Asya ülkelerinden çeşitli ideolojilere sahip siyasi partiler arasındaki alışverişi ve iş birliğini teşvik etmek amacıyla 2000 yılının Eylül ayında açılışı yapıldı.

Farklı ülkelerden çeşitli ideolojilere sahip siyasi partilerin karşılıklı olarak anlayış, güven ve iş birliği geliştirmesine olanak sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir platform olan ICAPP, Ekonomi, Kadın ve Gençlik Kolları, Turizm, Afet Yardımı ve Medya gibi birçok alanda toplantılar gerçekleştiriyor.

53 ülkeden 359 siyasi partiyi bünyesinde barındıran ICAPP'nin Daimi Komitesi, 2004 yılından beri her 2 yılda bir kez toplanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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