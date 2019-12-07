AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz NEVÜ'de

07.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:49

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini de ziyaret etti.



AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaretlerinde NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatma Karipcin, Prof Dr. Erdoğan Çiçek ve Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu karşıladı. Rektörlük girişinde kendilerini bekleyen öğrenciler ile de bir süre sohbet eden Yılmaz'a AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emre Ete, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da eşlik etti. Kendilerini üniversite ve şehirde ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Yılmaz'a üniversite hakkında bilgi verdi. Bağlı, "Üniversitemizin ihtisaslaştığı iki alan var. Bunlardan birisi Hünkar Hacı Bektaş Veli ve ikincisi de turizm. Her iki konuda Türkiye'nin en önemli iki kritik konusu. Üniversitemizin de adını taşıdığı Hacı Bektaş Veli'nin bizlere birer emaneti olan mirasına sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde aktarmak, bunlar üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bizim üniversitemizin gurur verici bir boyutu da, bütün Türkiye'deki 81 ilden öğrencinin bizi tercih etmiş olması. Ağırlıklı olarak Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dan öğrenciler tercih etti. Biz burada ailelerin bize birer emanetleri olan bu öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almaları, güvenli bir ortamda kalmaları için bütün kurumlarımızla uyumlu bir şekilde çalışıyor ve sahip çıkıyoruz" dedi.



AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin yerleşkesinin ve fiziki şartlarının oldukça güzel olduğunu ifade ederek Rektör Bağlı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Bağlı ile bir süre görüşen ve üniversitenin şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Rektör Bağlı tarafından ziyaretin anısına plaket takdim edildi.



Cevdet Yılmaz 60. Hükümette Devlet Bakanı, 61. ve 62. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı olarak görevlendirildi. 63. Hükümet'te Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Yılmaz, 64. Hükümet'te tekrar Kalkınma Bakanı olarak görev yaptı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA