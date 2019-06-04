AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "İstanbul seçimleri demokratik bir fırsat oluşturuyor"

İstanbul seçimlerinin ülkenin demokratik olgunluğunu tüm dünyaya göstermek için bir fırsat oluşturduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye demokrasisiyle ilgili hiçbir şekilde geçerliliği olmayan bir takım iddialar ortaya atanlara İnşallah bu seçim çok güzel bir cevap olacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ilıcalar Belde Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına katıldı. Yılmaz, burada İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul seçimlerinin ülkenin demokratik olgunluğunu tüm dünyaya göstermek için bir fırsat oluşturduğunu aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye'ye son derece yanlış bir takım bühtanlarda bulunanlar, Türkiye demokrasisiyle ilgili hiçbir şekilde geçerliliği olmayan bir takım iddialar ortaya atanlara İnşallah bu seçim çok güzel bir cevap olacaktır. Son derece demokratik bir olgunluk içerisinde elbette bir rekabet ortamında ama herkesin de demokratik prensiplere ve milletin iradesine saygı duyduğu bir ortamda bu seçimlerin gerçekleşeceğine inanıyoruz" dedi.

Özellikle Bingöl olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanların CHP'nin geçmişte neler yaptığını iyi bildiğini ifade eden Yılmaz, "Yasakçı zihniyetini de iyi biliyorlar, hizmet etmeyen sadece laf üreten anlayışını da biliyorlar. Millete tepeden yaklaşan, milletin derdiyle dertlenmeyen zihniyetini de biliyorlar. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda Doğu Güneydoğu kökenli vatandaşlarımızın ben bu seçimlerde çok daha güçlü bir şekilde Sayın Binali Yıldırım'ı destekleyeceklerine inanıyorum. Hem İstanbul'un geleceği adına hem ülkemizin geleceği adına mutlaka üst düzeyde bir destek vereceklerine inanıyorum. Bizde Bingöl'de yaşayan yaklaşık 150 bin Bingöllü kardeşimizle ve Bingöl teşkilatlarımızla elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" diye konuştu.

İstanbul seçimlerinin şaibesiz bir şekilde gerçekleşeceğini dile getiren Yılmaz, "Bütün partiler ve kurumlar azami dikkati gösterecekler ve son derece sağlıklı, şeffaf bir ortamda halkın iradesi sandığa yansıyacak" diyen Yılmaz, "Halkın idaresinden hiç kimsenin çekinmemesi lazım. Hiç kimse halkın idaresine gidiyoruz diye şikayet etme hakkına sahip değildir. Sonuçta milletimiz hakemliğini yapacak. Biz AK Parti olarak hep şuna inandık, millet ne derse başımızın gözümüzün üstünde. Biz elbette milletimize kendimizi anlatmaya, ikna etmeye çalışırız ama son karar, son söz milletindir. Sonuca da her zaman saygı gösterdik, bu seçimde de göstereceğiz ama bütün partilerin böyle yaptığını söylememem doğrusu. Özellikle ana muhalefet partisi geçmişte milletten umduğu desteği bulamayınca milleti suçlayıcı bir havaya girdiğini hep gördük geçmişte. İnşallah onlarda bu sefer böyle davranmazlar. Bütün parti ve kurumların gözetimi altında hiç kimsenin hakkının bir başkasına geçmediği, milletin iradesinin olduğu gibi sandığa yansıdığı bir seçim yaşarız İnşallah. bunu temenni ediyoruz ve hep birlikte bunu başarmalıyız İnşallah" şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, ilçe ve belde belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA