: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Güneydoğu Anadolu Bölgesi bir yük değil, varlık"

22.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:42

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'nın dünya şehri olacağını belirterek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi kesinlikle bir yük değil bir varlıktır. Türkiye'nin kaynaklarını tüketen bir bölge değil, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkıda bulunan bir bölgedir." dedi.

Cevdet Yılmaz, kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladı.

Yılmaz, bakanlığı döneminde kente birçok yatırımlar yaptıklarını belirterek, Türkiye'nin en büyük hazinesinin genç nüfus olduğunu, gençler geleceğe ne kadar iyi hazırlanırsa ülkenin o denli başarılı olacağını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinin önemli bir eşiğe geldiğini ve kamunun yanı sıra özel sektöründe yapacağı yatırımlarla bu eşiğin aşılacağını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa dünya şehri olacak inşallah, birçok değeriyle gerçekten Türkiye'nin 2023 ve ötesine geçen vizyonuna da çok daha fazla katkı sunan bir kent olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi kesinlikle bir yük değil bir varlıktır. Türkiye'nin kaynaklarını tüketen bir bölge değil Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkıda bulunan bir bölgedir. Bu önümüzdeki süreçlerde ortaya çıkacak. Terörün özellikle azaldığı, huzur ortamının pekiştiği bir ortamda, özel sektörün daha fazla yatırımıyla bu bölgemiz daha çok refah, istihdam ve ihracat yapan bir bölge olacak."

Vali Erin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yapılan yatırımlar ve turizm alanındaki tanıtım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçen Yılmaz, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından karşılandı.

Şanlıurfa'nın çok özel bir şehir olduğunu anlatan Yılmaz, "Bölgemizde birtakım sıkıntılı süreçler yaşanıyor, jeopolitik birtakım gerilimler yaşanıyor ama bunlar er geç bitecek, inşallah bu bölgenin yeniden yapılanmasında da Şanlıurfa çok önemli, çok aktif bir rol üstlenecek." dedi.

Yılmaz, AK Parti'nin yerel yönetimlerin önemini çok iyi bildiğini, yerel yönetimlerin yetkilerini ve kaynaklarını artırma noktasında gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül de ziyaretten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, kentte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yılmaz'a ziyaretleri sırasında, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, İbrahim Halil Yıldız eşlik etti.

Kaynak: AA

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