AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Ekonomik İstikranın Temeli, Siyasi İstikrardır" - Osmaniye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomik istikranın temeli, siyasi istikrardır. Siyasi istikrar olmazsa, ekonomik istikrar sağlayamıyorsunuz. Bu kabul edilen 16 bütçe, siyasi istikrarımızın en güzel kanıtı ve göstergesidir." dedi.



Yılmaz, partisince bir otelde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, 2018 yılı bütçesinin Mecliste kabul edildiğini belirterek, AK Parti'nin 16. bütçesi olduğunu ifade etti.



Cevdet Yılmaz, "2002 yılından bu yana aralıksız 16. bütçemiz kabul edildi. Böyle kesintisiz bir iktidar dönemi yaşadığımız ve güçlü ve istikrarlı yönetimler oluşturduğumuz için halkımıza teşekkür ediyoruz. Ekonomik istikranın temeli, siyasi istikrardır. Siyasi istikrar olmazsa, ekonomik istikrar sağlayamıyorsunuz. Bu kabul edilen 16 bütçe, siyasi istikrarımızın en güzel kanıtı ve göstergesidir." diye konuştu.



AK Parti iktidarı süresince Türkiye'nin ekonomi başta olmak üzere, her alanda büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Son 15 yılda demokrasiden, sosyal politikalara, ekonomiden hukuka kadar her alanda ülkemiz büyük bir sıçrama ve hamle yaptı. Bunlardan en önemlilerinden biri de ekonomide yaşandı. AK Parti, kurulduğu günden itibaren ekonomiye birinci öncelik verdi. Bu konuda büyük hamleler gerçekleştirdik. 15 yıl önce Türkiye'nin milli geliri 230 milyar dolar civarındayken geçen yıl bu rakam 860 milyar doları aştı. İhracatımız 36 milyar dolar seviyelerinden 158 milyar dolar mertebesine geldi. 3 bin 500 dolar olan kişi başına düşen gelir, 11 bin dolar mertebelerine yükseldi. Enflasyonu yüzde 30'lardan aldık tek haneli rakamlara indirdik."



"İstihdamda atılım yaptık"



Ekonomik iyileşmeyle birlikte istihdamın da buna paralel arttığını belirten Yılmaz, "Türkiye'de 15 yıl önce 19 milyon aktif çalışan vardı. Bugün geldiğimiz noktada 29 milyon aktif çalışanımız var. Bütün bunlar ekonomimizin nereden nereye geldiğinini en açık göstergesidir. Bundan sonra da bunu temel öncelik olarak almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Yılmaz, geçen yıl hain bir darbe girişimi olduğunu hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Çok şükür milletimizin direnciyle sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle bu badireyi atlattık. Vatandaşımız adeta bu darbecilere sokakta darbe yaptı. Sosyal ve ekonomik hayatın normalleşmesi, toparlanması, milletimizin dirayetiyle gerçekleşti. O dönem ekonomimizde yüzde 0,8 küçülme olmuştu. Hemen bir sonraki çeyrekte yüzde 4'ün üzerinde büyüme kaydedildi. Bu yılın ilk yarısında yüzde 5,4'lük büyüme sağladık. Bu yılın 3. çeyreğinde ise dünya rekoru kırdık. Yüzde 11,1 büyüdük. G20 ülkeleri arasında bir numara olduk. Avrupa ülkeleri yüzde 2-2,5 büyüme kaydettiğinde düğün bayram ediyorlar. Biz, onların 5 katı fazla bir büyümeyi hamd olsun sağladık. Geçen yılın eylül ayı ile bu yılın eylül ayı arasındaki bir senede bir milyon 233 bin yeni iş imkanı oluşturmuşuz. Bu muazzam bir rakam."



TÜİK rakamlarına göre, geçen yıl sosyal koruma alanında devletin 135 milyar lira harcadığının belirlendiğini ve bunun muazzam bir rakam olduğunu aktaran Yılmaz, "Ekonomik gücünüz olmazsa bunları yapamazsınız. Bunlar, güçlü ekonomiyle mümkün. Güçlü bir ekonominiz yoksa, kriz yaşıyorsanız, sosyal devlet olamazsınız. İnşallah ekonomimiz büyüdükçe dünyadaki konumumuzu üst noktalara taşıyacağız. Ekonomi, bütün diğer alanları etkileyen bir unsur. Bu nedenle ekonomik politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



"AK Parti masa başı partisi değildir"



AK Parti'nin bir masa başı partisi değil, halkın talepleri doğrultusunda siyaset oluşturan bir parti olduğunu anlatan Yılmaz, şu görüşlerini paylaştı:



"Şehrin Ekonomik Beklentileri'ne yönelik proje bu anlayış çerçevesinde oluşturuldu. Bu projemizi 81 ilimizde yürütüyoruz. 3 ayrı kaynaktan bilgi topluyoruz. Birincisi, parti teşkilatlarının görüşlerini alıyoruz. İkincisi sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve üniversite gibi değişik kesimlerin ekonomiyle ilgili beklentilerini dinliyoruz. Son olarak da sokaktaki vatandaşımıza soruyoruz. Bu 3 kaynaktan alınan bilgiler genel merkezde birleştirilerek Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yetkili kurumlara sunuyoruz. Mevcut proje 3 soru çerçevesinde oluşturuldu. İlk sorumuz, bu 15 yıllık süreçte hangi hizmetlerimiz daha fazla memnuniyet oluşturdu? İkincisi, devam eden işlerimizden hangileri vatandaşımız için daha önemli? Hangilerini daha öncelikli görüyor? Üçüncüsü ise şu an mevcut olmayan ancak gelecekte yapılması beklenen projeler ve yatırımlar nelerdir? Yani geçmiş, bugün ve gelecek. Bu 3 zaman diliminde yatırımların, hizmetlerin önceliklerini çıkarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda 2019 çok kritik. Yerel ve genel seçimler var. Bu aldığımız yanıtlar çerçevesinde 2019 perspektifimizi değerlendirip belirleyeceğiz. Partimizin yol haritasını oluştururken bu çıkan sonuçlardan istifade edeceğiz."



AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da AK Parti'nin halkla beraber tarih yazmaya devam ettiğini kaydetti.



Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.