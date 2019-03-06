AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kim ne derse desin, bugünkü dünyada en önemli güç, en önemli dayanak bilimdir, gençlerimizi geleceğe donanımlı bir şekilde yetiştirmektir." dedi.

Yılmaz, Bingöl Üniversitesince üniversite yerleşkesinde 6 bin metrekare alana inşa edilen Selahaddin Eyyübi Kütüphanesi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende, üniversitenin hızlı bir şekilde geliştiğini söyledi.

Kütüphanenin gençlere çok şey katacağını belirten Yılmaz, bir ilim eseriyle karşı karşıya olduklarını ifade etti. Üniversitenin kentin en önemli kuruluşu olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çünkü en değerli faaliyetle uğraşıyor. O faaliyet de ilimdir, bilimdir, bilgidir, gençlerimizi geleceğe yetiştirmektir. Kim ne derse desin, bugünkü dünyada en önemli güç, en önemli dayanak bilimdir, gençlerimizi geleceğe donanımlı bir şekilde yetiştirmektir. Kütüphanemizin ve üniversitemizin buna katkıda bulunmasını temenni ediyorum."

"Doğu'da, Güneydoğu'da üniversite mi olur dediler"

Üniversitenin 2007 yılında sadece bir binadan ibaret olduğunu, daha sonra hızlı bir şekilde geliştiğini anımsatan Yılmaz, "Bu üniversiteler kurulurken bazı çevreler, her şeye muhalefet eden, her şeyi kötülemeyi adete alışkanlık haline getiren bazı çevreler, o tarihte 'Bunlar tabela üniversitesi olacak, bunlardan bir şey olmaz, Doğu'da, Güneydoğu'da üniversite mi olur' dediler. İşte onlara en güzel cevap Bingöl Üniversitesidir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 12 yılda önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini, alt ve üst yapıların yapıldığını, spor tesislerinden, konferans merkezlerine, Ar-Ge'den kütüphanelere birçok projenin gerçekleştirildiğini vurgulayarak, üniversitenin güzel bir şehir üniversitesi olduğuna dikkati çekti.

Dünyada büyük bir rekabet, bu rekabetin temel belirleyicisinin de donanımlı nüfus olduğunu bildiren Yılmaz, şöyle devam etti:



"Genç donanımlı nüfusumuzla, Allah'ın izniyle bu dünyadaki rekabetten alnımız ak çıkacağız. Bu binaya ismini verdiğimiz Selahaddin Eyyubi'yi hepimizin okuması lazım. Geçtiğimiz günlerde Kudüs'ün fethinin yıl dönümünü idrak ettik. Bugünün, 21. yüzyılında Selahaddin Eyyubileri yetiştirmemiz lazım. O günün şartları ile bugünün şartları belki farklı ama bugünün şartlarında ilimle, irfanla, sanatla, kültürle, edebiyatla çok çeşitli alanlarda dünyada bizi üst sıralara taşıyacak insanlara, gençlere ihtiyacımız var."

"Türkiye'de ilk defa açılan programlar da var"

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak da 15 binin üzerinde öğrenci, 600'ün üzerinde akademik personel ile devasa bir üniversiteye dönüştüklerini söyledi.

Gelecek dönemlerde yeni açacakları programlarla daha da büyüyeceklerini ifade eden Çapak, "Bu yıl 43 program açtık. Üniversitemizde Türkiye'de ilk defa açılan programlar da var. Bunlar da tam olarak hayata geçtiğinde çok daha iyi ve bölgede kendi kabuğumuzu da kırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra kütüphanenin açılışı yapıldı.

Törene, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, akademisyenler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA