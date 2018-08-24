AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karlıova'da ilçe halkıyla bayramlaştı.

Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti İl Başkanı Hanefi Güler ile bayramın son günü Karlıova ilçesini ziyaret etti.

AK Parti heyeti, Ulu Cami'de kılınan cuma namazının ardından parti binasında düzenlenen bayramlaşma programında, Karlıova halkıyla bayramlaştı.

Yılmaz, bayramlaşmada yaptığı konuşmada, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın, insanlık için huzura ve barışa vesile olmasını diledi.

Terörle mücadelede sürdürülen başarılı operasyonlar ve atılan adımlarla Doğu ve Güneydoğu'da bu yıl huzurlu bir bayram geçirildiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cenabı Allah bayramları birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirmemize vesile kılsın. Hep birlikte, kardeşlik içinde Kurban Bayramı'nın anlamının da gerektirdiği gibi birbirimize, Hakk'a, hakikate yakınlaşarak Cenabı Allah geleceğe yürümeyi nasip etsin."