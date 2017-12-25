AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gelecek yıl bir taraftan büyüme, bir taraftan istihdam konularında yine güçlü bir duruş sergilemeye devam edeceğiz." dedi.



Yılmaz, partisinin Genel Merkezi'nde basın mensupları ile bir araya gelerek ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Dünyada nisbi olarak ekonominin canlandığını, daha iyi bir noktaya gelindiğini belirten Yılmaz, 2008-2009 küresel krizinden sonra dünyada ekonomik toparlanma sürecinin devam ettiğini, kriz öncesi dönemlere kıyasla daha iyi bir noktada olduklarını dile getirdi.



Türkiye'nin G-20, OECD ve Avrupa'yı ortalama yüzde 7 büyümeyle geride bırakarak birinci sıraya geldiğini ve büyüme performansının istihdam, ihracat ve turizmle sürdüğünü anlatan Yılmaz, bu performansla Türkiye'nin gelişmiş ülkeler ile arasındaki farkı kapatma sürecinin devam ettiğini kaydetti.



Yılmaz, Türkiye'de istihdam seferberliği yapıldığını hatırlatarak, "Gelecek yıl bir taraftan büyüme, bir taraftan istihdam konularında yine güçlü bir duruş sergilemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Şehrin Ekonomik Beklentileri Forumu



Yılmaz, Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak başlattıkları Şehrin Ekonomik Beklentileri Forumu'nun devam ettiğini, gittikleri illerde vatandaşların, meslek kuruluşlarının ve belediye başkanlarının ekonomik beklentileri ve taleplerine yönelik çalışmalar yaptıklarını, bugün itibarıyla 17 ilde bunu gerçekleştirdiklerini belirtti.



Forumlarda öncelikle organize sanayi bölgelerinin yeterli olmadığı, bu yönde vatandaşların talebinin bulunduğunun aktarıldığını ifade eden Yılmaz, illerde devam eden projeler ile çeşitli konularla ilgili aksaklıkların giderilmesi için de taleplerin olduğunu ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yılmaz, "696 sayısı KHK'da yer alan 121. madde ile ilgili tartışmalar"ın hatırlatılması üzerine, "Muhalefet bunu farklı yerlere çekebilir, farklı söylemler ortaya koyarak eleştirebilir bizi, ona bir şey diyemem. Ama benim özellikle bu işlerle ilgilenen insanlardan beklentim, lütfen bu maddeleri daha detaylı incelesinler, okusunlar, teknik değerlendirmeler yapsınlar, siyasi polemiklerle buralardan bir sonuç almamız mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.



Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:



"OHAL ile ilgili bütün meselemiz şu: Bölgemizde çok ciddi jeopolitik risklerin yaşandığını görüyoruz. Ülkemize çok yönlü terör saldırıları yaşadık. Daha farklı bir noktaya doğru gidiyoruz inşallah. Halen maalesef terör riskleri karşımızda duruyor. Ülkemizin güvenliği, insanımızın güvenliği açısından yapılması gereken neyse o adımları atıyoruz. Bunları farklı bir çerçeveye oturtup güvenlik endişelerimizi gidermemize hiç kimsenin mani olmaması lazım. Bütün dünyada da bunun yapıldığını görüyoruz.



Birçok ülkede güvenlik endişeleri ortaya çıktığı zaman bazı tedbirlerin alındığını görüyoruz. Şimdi o demokratik ülkelerde yapılınca, gelişmiş ülkelerde olunca doğru da Türkiye gibi bir demokraside olunca niye yanlış olsun? Türkiye bütün demokrasilerde olduğu gibi güvenliğini koruyor, güvenliğini korumak durumunda. Güvenliğin olmadığı bir yerde ne ekonomik gelişmeyi tam olarak sağlayabilirsiniz ne özgürlükleri yaşayabilirsiniz."