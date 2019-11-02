AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Uluslararası İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın...

02.11.2019 17:17

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mülteci meselesi, insanlık meselesidir. Uluslararası hukuk içerisinde bütün ülkelerin ellerini taşın altına koymaları lazım." dedi.

Uluslararası İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, insani yardım konusunda Türkiye'nin dünyada liderlik yapan bir ülke olduğunu belirtti.

Yılmaz, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nerede mazlum varsa elinden gelen yardımı yaptığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye en fazla mülteci misafir eden ülke. 4 milyona yakın Suriye'den mülteci kardeşimizi misafir ediyoruz. Irak'tan, Afganistan'dan gelenleri de dahil ederseniz 5 milyon civarında mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Avrupa'ya birkaç yüz mülteci gidince küresel krize dönüşüyor hadise. Biz milletimiz, devletimiz ve sivil toplumumuzla tarihi bir imtihanı çok başarıyla yerine getirdik. Mülteci meselesi insanlık meselesidir. Uluslararası hukuk içerisinde bütün ülkelerin ellerini taşın altına koymaları lazım."

Barış Pınarı Harekatı ile tek hedefin, sınırları güvenli hale getirmek olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözünün olmadığını, güvenli bölgenin kurulması ile Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin hızlanacağını ifade etti.

Yılmaz, "365 bin Suriyeli kardeşimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri döndüler. Çok sayıda mülteci kardeşimiz de Barış Pınarı Harekatı sonrasında gönüllü olarak ve insan onuruna uygun olarak kendi ülkelerine geri dönüp hayatlarını inşa edecekler." dedi.

Türkiye'nin, Suriyeli mültecilerin yeniden bir yaşam kurması için daha çok destek beklediğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu anlamda bir donörler konferansı da gerçekleştirilecek. Avrupa başta olmak üzere uluslararası toplumun iyi imtihan verdiğini söyleyemeyiz. Bir taraftan çok büyük sözler söyleyip sahaya gelince de yapmadıklarını görüyoruz. Bu da bütün insanlığın gözü önünde cereyan ediyor. Sonunda biz insanlığın kazanacağına inanıyoruz."

Uluslararası medyada Türkiye aleyhine oluşturulan algılara da eleştirerek, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik olarak bazı Arap ülkelerinin yöneticilerinin Türkiye'ye gösterdiği tepkinin unutulmayacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz halkın böyle düşünmediği kanaatindeyiz. Yönetimler, halkların kanaatlerini yansıtmıyor, maalesef başka çevrelerin fikirlerini yansıtıyorlar. BM'nin 51. maddesi ve terörle mücadele konusunda uluslararası anlaşmalara baktığınız zaman, Adana Anlaşması'na baktığınız zaman, Türkiye haklı bir şekilde Suriye'de bulunuyor. Ama haklı bir gerekçesi olmadan çok uzaklardan gelip orada birtakım operasyonlar yapanlara ses çıkarmayanlar, şehirleri yakıp yıkanlara ses çıkarmayanlar, maalesef Türkiye'nin insan için ve istikrar için yaptığı operasyonlara seslerini yükselttiler. Hiçbir şekilde kabul edilebilecek yaklaşım değil."

Uluslararası İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Kaplan da "Bana uzanacak el yok mu?" diyen herkese yardım edeceklerini belirtti.

İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fahad Adab da "Görkemli Türkiye Devleti yüce başkanı, harika insanları ve bilge hükümetinin yaptığı iyiliği, biz ve bütün Müslümanlar yıllar boyu unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA