AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Vatandaşlarla Bayramlaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hükümetimiz güçlü ve istikrarlı, karşı karşıya kaldığı sorunlara hemen cevap veren bir hükümet. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da çok daha huzurlu bir ortamda bayramımızı idrak ediyoruz." dedi.

Yılmaz, Bingöl Valiliğince Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılarak vatandaşların bayramını kutladı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın, insanlık için huzura ve barışa vesile olmasını diledi.



Bayramların, barışın, sevginin, dayanışmanın yaşandığı, doruğa çıktığı günler olduğunu kaydeden Yılmaz, İslam dünyasında arzu edilmeyen şartlar altında yaşayanların bulunduğunu, Suriye, Irak, Afganistan, Yemen'deki kardeşlerine selamlarını ve dualarını gönderdiğini söyledi.

Bayramın ülkede huzur içinde idrak edildiğini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümetimiz güçlü ve istikrarlı, karşı karşıya kaldığı sorunlara hemen cevap veren bir hükümet. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da çok daha huzurlu bir ortamda bayramımızı idrak ediyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirmemize vesile kılsın. Hep birlikte, kardeşlik içinde Kurban Bayramı'nın anlamının da gerektirdiği gibi birbirimize, Hakk'a, hakikate yakınlaşarak Cenab-ı Allah geleceğe yürümeyi nasip etsin inşallah."

Yılmaz, bayramlaşmanın ardından Bingöl Şehit Aileleri, Malulleri ve İnsan Hakları Derneği, Bingöl Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığını ve Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Bayramlaşma programına Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı.