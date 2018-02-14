AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Yerel Seçimlere İlişkin Düzenlemeleri İçeren Paket...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Yerel seçimlere ilişkin düzenlemeleri içeren paket önümüzdeki hafta içinde sanırım Meclis'e sunulur"ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı önemli açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Yerel seçimlere ilişkin düzenlemeleri içeren paket önümüzdeki hafta içinde sanırım Meclis'e sunulur"
ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı önemli açıklamalarda bulundu.