AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Yerel Seçimlere İlişkin Düzenlemeleri İçeren Paket...
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Yerel Seçimlere İlişkin Düzenlemeleri İçeren Paket...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Yerel seçimlere ilişkin düzenlemeleri içeren paket önümüzdeki hafta içinde sanırım Meclis'e sunulur"ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Yerel seçimlere ilişkin düzenlemeleri içeren paket önümüzdeki hafta içinde sanırım Meclis'e sunulur"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı önemli açıklamalarda bulundu.

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