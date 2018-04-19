AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "(Uyum Yasaları) Yeni Dönemde Birçok Kanunla Bazı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "(Uyum Yasaları) Yeni Dönemde Birçok Kanunla Bazı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "(Uyum yasaları) Yeni dönemde birçok kanunla bazı kavramlar devre dışı kalacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "(Uyum yasaları) Yeni dönemde birçok kanunla bazı kavramlar devre dışı kalacak. Bakanlar Kurulu olmayacak. Bakanlar Kurulu atfı varsa o olmayacak. Başbakan olmayacağı için 'başbakan' diye kanunlarda tanımlanan yerler varsa bunlar olmayacak. O alanlara ilişkin temizleme, sisteme uyumlu getirme Meclis'ten geçireceğimiz bir yetki kanunu çerçevesinde çıkartılacak kanun hükmünde kararnameyle olacak."

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