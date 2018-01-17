AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Uyum Yasalarıyla İlgili Çalışmalara İlişkin, "Meclis'e İlk...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, uyum yasalarıyla ilgili çalışmalara ilişkin, "Meclis'e ilk gelecek konu, yerel yönetimlere ilişkin yapılacak düzenlemeler. Çünkü yerel yönetimlerle ilgili düzenlemenin, yerel yönetim seçimlerinden bir yıl önce Meclis'ten geçmesi gerekir. Dolayısıyla bu alanla sınırlı öneri, tasarı ya da teklif, inşallah önümüzdeki hafta veya bu ay sonuna kadar Meclis'e gelir. Mart sonundan önce de Meclis'ten geçişi sağlanır." dedi.