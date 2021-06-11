AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili "İyidere Lojistik Merkezi'nin yapımına başlanması ikinci etap organize sanayi bölgesine talebi Türkiye ölçeğinde yaygınlaştırılmış çeşitlendirmiş durumda.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili "İyidere Lojistik Merkezi'nin yapımına başlanması ikinci etap organize sanayi bölgesine talebi Türkiye ölçeğinde yaygınlaştırılmış çeşitlendirmiş durumda." dedi.

Yazıcı, çeşitli programlar için geldiği Rize'de Kalkandere ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Daha sonra beraberindeki AK Parti İl Başkanı İshak Alim ve partililerle Organize Sanayi Bölgesine geçen Yazıcı, burada hizmete açılan fabrikaları gezdi.

Yazıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Organize Sanayi Bölgesi'nin birinci etabında 23 sanayi işletmesi bulunduğunu, çalışan sayısının da 400 olduğunu söyledi.

Tam kapasite çalışmaya başlaması halinde burada bin 500 kişinin istihdam edileceğini kaydeden Yazıcı, "Talepler dikkate alınmak sureti ile ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Arsanın temini kamulaştırılması konusunda ilerlemeler sağlanmış durumda. Talepler alınma aşamasına gelinmiş ve bu bölümde 21 sanayi parseli oluşturulacak." diye konuştu.

Sanayi bölgesindeki sorunların kendilerine iletildiğini ve çözümü için çalıştıklarını aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Rize'nin kalkınmada öncelikli yöreler çalışmasında üçüncü kümeye getirilmiş olması nedeniyle sanayi bölgesinin imkanların kazanılması bakımından aleyhe etkiliyor. Öyle bir duruma getirilmiş ki; Gaziantep, Mersin, Samsun ile aynı düzeyde. İlgili bakanlığa ileteceğiz ve arkadaşlar bunu değerlendirecek. Bir diğer konu burada faaliyet için ihtiyaç duyulan doğalgaz erişiminin sağlanması. Çünkü, çok yüksek maliyetle depolanmış yerden temin ediyorlar. İnşallah sisteme entegre olacak şekilde doğalgazın gelişimi sağlanması konusunda çalışma yapacağız. Üçüncü bir sorun ise buranın bir tünel ile Ovit ve lojistik ağ bağlantısının sağlanması."

Tünel yapımı talebinin çok haklı yerinde olduğu konusunda görüş olduğunun altını çizen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Biraz duraksamış durumda inşallah bunu tekrar hatırlatıp gelişmesini sağlayacağız. Organize Sanayi Bölgesi'nin Rize'ye sağlayacağı imkanların önemi diğer ünitelerinde bu alana etkisiyle daha belirgin hale geliyor. Şunu demek istiyorum; İyidere Lojistik Merkezi'nin yapımına başlanması ikinci etap organize sanayi bölgesine talebi Türkiye ölçeğinde yaygınlaştırılmış çeşitlendirmiş durumda. Son derece sevindirici, arkadaşlarımız burayı ilgiyle dikkatlice takip ediyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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