AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, partisinin Zonguldak il kongresinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhuriyetin, kuruluşunun 100. yılına yeni bir anayasa ile erişmesini arzu ettiklerini belirterek, "Bu vatanı seven herkes, bu millete saygı duyan herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhuriyetin, kuruluşunun 100. yılına yeni bir anayasa ile erişmesini arzu ettiklerini belirterek, "Bu vatanı seven herkes, bu millete saygı duyan herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Zonguldak 7. Olağan İl Kongresi, Site Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Yazıcı, AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını, duruşu olan ve duruşunun merkezine insanı yerleştiren bir parti olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kimliği olan bir parti olduğunu vurgulayan Yazıcı, milletin değerlerini önemseyen, dinamik ve yeniliğe açık bir parti olarak insan hayatını kolaylaştıracak nerede ne varsa onu bu ülkenin insanına kazandırmanın peşinde olduklarını dile getirdi.

Dünya meselelerine duruşlarının tarihten gelen milli oluşlarının bir yansıması olduğunu belirten Yazıcı, "Sadece ülkemizde değil, dünya ölçeğinde en büyük teşkilata sahip bir siyasi partiyiz. Teşkilata son derece önem veren ve teşkilat yapısını omurga kabul eden bir siyasi anlayışa sahibiz." dedi.

Yazıcı, coğrafi stratejik üstünlüğe sahip ülkelerin hamle yaptıran, ileriye taşıyan önemli unsurlardan bir tanesinin liderlik olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye bu lideri bulmuştur ve o liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dış politikada ülkeler için önemli araçlar var. Bunlardan iki tanesi önemli. Ekonomik ve askeri gücünüz. Bunlar size hamle yaptırmaya yarayan araçlardır. Bu imkanlarınız varsa hamleleriniz daha keskin, daha etkindir. Türkiye, 15 Temmuz'da çok gaddar bir darbeye maruz kaldı. AK Parti aynı zamanda liderinin duruşuyla cesaretiyle kararlı oluşuyla Türk siyasi tarihinde darbe önleyen ilk ve tek liderdir."

Yazıcı, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 40 gün sonra Türkiyenin yakın tarihin en önemli askeri operasyonunu yaptığını değinerek, "Unutmayın, Fırat Kalkanı ve arkasından Zeytin Dalı. Bizim Akdeniz'de bir duruşumuz var. Azerbaycan'da, Irak'ta, Suriye'de bir duruşumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır"

Türkiye'nin her geçen gün dışa bağımlılığının azaldığını aktaran Yazıcı, "Türkiye büyük ve önemli bir ülke. Sorunlar bitmez, sorunlar olacak, yeter ki bu sorunlara doğru teşhis koyup çözüm arayan kadrolar olsun. Çözüm arayan tek kadro Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti kadrolarıdır. Siyaset projeler üzerinden olur. Değerler üzerine siyaset yapmak bizim tarzımız değil. Biz değerlerimizi koruruz, millete emanet eder geçeriz. Bağımsızlığın simgesi niteliğindeki Ayasofya'yı aslına dönüştürdük, cami olarak kullanıma tahsis etik." diye konuştu.

Hayati Yazıcı, anayasayı yapma hakkının millete ait olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Anayasa bir ülkenin tabiri caizse hukuksal mimarisidir. Milletin hakkı olmasına rağmen milletimiz bugüne kadar bu hakkını doğrudan doğruya hiçbir zaman kullanamamıştır. Sadece millete ait, egemenlik hakkına bağlı yeni bir anayasa yapmanın zamanı gelmedi mi? 'Bu nereden çıktı?', hiçbirimizin deme hakkı yok. Bu Türkiye'nin hep gündemindedir. Zaman geldi gündem olarak geriye düştü, zaman geldi öne geçti ve Türkiye'yi her sorundan arınmış bir şekilde 2023 Türkiye'siyle Cumhuriyetin, kuruluşunun 100. yılına böylece yeni bir anayasa ile erişmesini arzu ediyoruz. Bu vatanı seven herkes, bu millete saygı duyan herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır. Birlikte yapalım, birlikte düzenleyelim ve bundan böyle millet onayladığı toplumsal sözleşmeyle sorunlarını tasfiye etmiş şekilde yürüyüşüne devam edecek."

Yazıcı, olur olmaz konuları gündeme taşıyarak ülkenin huzurunu bozmaya çalışanların olduğunu ifade ederek, "Gündemi yaşıyoruz, Boğaziçi Üniversitesi. Vatandaşın beğenmediğini eleştirme hakkı var. Beğenmediğine karşı gösteri yapma hakkı da var, bu demokrasinin gereği ama hiçbir birey, hiçbir topluluk, 'Eleştiri, protesto, gösteri hakkımı kullanıyorum.' diyerek dayatma yapamaz, dayatma bir hak değildir. Boğaziçi'ndeki eleştiri, protesto hakkı o sınırı aşarak dayatmaya doğru gidiyor. Hiçbir devlet dayatmayla iş yapmaz. Bunu, bu şekilde değerlendirmek ülkemizin çıkarları açısından doğru olduğu inancındayım." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımları kazanmak zor"

Kongreye katılan eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da bugün ülkede hem muhalefet partilerinin hem de muhalefet odaklarının yeniden Gezi Parkı olayları denemelerine kalkışarak yapmak istedikleri şeyin bir muhalefet olmadığını kaydederek, "Türkiye'de yeni bir yıkım senaryosunu hayata geçirmektir. Muhalefet etmek, bizi eleştirmek değil hedefleri. Türkiye'nin kazanımlarını yerle bir etmek, Türkiye'yi yeniden yerle yeksan etmek isteyenler var karşımızda ama şunu bilmek ve anlamak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımları kazanmak zor ama bu kazanımları tek seferde yerle yeksan etmek kolaydır." şeklinde konuştu.

Kongrede, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın konuşmalarının ardından delegeler oy kullandı.

Tek listeyle yapılan seçimde Zeki Tosun, yeniden AK Parti Zonguldak İl Başkanlığına seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz