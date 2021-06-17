AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını bildirdi.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırıyı kınıyorum. Toplumsal barışı ve huzuru hedef alan her saldırı, her girişimle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Bu tür saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay