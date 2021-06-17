AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadı
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını bildirdi.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırıyı kınıyorum. Toplumsal barışı ve huzuru hedef alan her saldırı, her girişimle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Bu tür saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (5)
İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (5)
HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok
HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok
HDP il binasındaki silahlı saldırıda ölen Deniz'in, rahatsızlanan annesinin yerine işe gittiği ortaya çıktı
HDP il binasındaki silahlı saldırıda ölen Deniz'in, rahatsızlanan annesinin yerine işe gittiği ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Vladimir Putin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Merve Dizdar Rafet El Roman
Spor Ali Koç Fatih Terim Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 16:39:39. #1.13#

title