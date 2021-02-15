AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan, PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bütün unsurlarıyla Türkiye sathında ve komşu topraklarda insanımızın güvenliğini tehdide yönelmiş, birlik ve bütünlüğümüzü hedefine koymuş her unsurla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıdır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bütün unsurlarıyla Türkiye sathında ve komşu topraklarda insanımızın güvenliğini tehdide yönelmiş, birlik ve bütünlüğümüzü hedefine koymuş her unsurla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıdır." dedi.

Yazıcı, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nın Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bugüne kadar partiye katkı sağlayan herkese teşekkür eden Yazıcı, hayatını kaybeden üyelere Allah'tan rahmet diledi.

Yazıcı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınayarak, şunları söyledi:

"Dün Gara'da PKK terör örgütünün melun militanlarınca şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bütün unsurlarıyla Türkiye sathında ve komşu topraklarda insanımızın güvenliğini tehdide yönelmiş, birlik ve bütünlüğümüzü hedefine koymuş her unsurla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıdır. Yürüyüşümüz bu doğrultudadır. Hepiniz önemlisiniz."

Yazıcı, Türkiye'yi AK Parti çatısı altında 2023'e, 2053'e ve 2071'e taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı