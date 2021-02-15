AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan, PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan, PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine tepki Açıklaması

15.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:46
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan, PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bütün unsurlarıyla Türkiye sathında ve komşu topraklarda insanımızın güvenliğini tehdide yönelmiş, birlik ve bütünlüğümüzü hedefine koymuş her unsurla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıdır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bütün unsurlarıyla Türkiye sathında ve komşu topraklarda insanımızın güvenliğini tehdide yönelmiş, birlik ve bütünlüğümüzü hedefine koymuş her unsurla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıdır." dedi.

Yazıcı, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nın Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bugüne kadar partiye katkı sağlayan herkese teşekkür eden Yazıcı, hayatını kaybeden üyelere Allah'tan rahmet diledi.

Yazıcı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınayarak, şunları söyledi:

"Dün Gara'da PKK terör örgütünün melun militanlarınca şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bütün unsurlarıyla Türkiye sathında ve komşu topraklarda insanımızın güvenliğini tehdide yönelmiş, birlik ve bütünlüğümüzü hedefine koymuş her unsurla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıdır. Yürüyüşümüz bu doğrultudadır. Hepiniz önemlisiniz."

Yazıcı, Türkiye'yi AK Parti çatısı altında 2023'e, 2053'e ve 2071'e taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Merve Dizdar Hüner Coşkuner Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan, PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine tepki Açıklaması - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 14:56:13. #1.14#
title